23 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Мальме» и «Клаксвик». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальме» — «Клаксвик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальме»

Турнирное положение: «Мальме» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Швеции.

Команда по итогам 30-ти туров опередила лишь по дополнительным показателям второй в таблице «Эльфсборг», который также набрал 64 очка.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шведского первенства текущего сезона клуб обыграл на выезде «Сириус» (4:3).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Швеции коллектив также лидирует, опережая на семь очков второй «Юргорден», который провел на игру меньше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах в разных турнирах «Мальме» проиграл лишь раз при семи победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который выиграл в трех из четырех последних поединков, но даже и без этого класс хозяев делает его фаворитом.

Исаак Кисе Телин — лучший бомбардир команды и чемпионата Швеции текущего сезона с 12 голами.

«Клаксвик»

Турнирное положение: «Клаксвик» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Фарерских островов.

Уже в первом раунде квалификации главного еврокубка команда сумела пройти представителя Люксембурга «Дифферданж».

Последние матчи: как раз в рамках ответной игры 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб сыграл с «Дифферданжем» вничью 0:0.

Команда в текущем сезоне по итогам 16-ти туров занимает третью позицию, уступая на девять очков лидеру «Викингуру» и на три — второму «ХБ Торсхавну».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Клаксвик» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Палл Клеттскард — лучший бомбардир не только команды, но и фарерской лиги с 14 голами в текущем сезоне.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Мальме» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Мальме» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Клаксвик» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальме» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.40, победа «Клаксвика» — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.42.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в двух их последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних игр гости забивали.

Ставка: обе команды забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.44