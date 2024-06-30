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    «Канониры» начнут с места в карьер

    «Арсенал» Дзержинск — «Нафтан». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 июня 2024 года

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    «Арсенал» Дзержинск
    30 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Арсенал» Дзержинск и «Нафтан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск — «Нафтан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 30 Июня 2024 года

    Арсенал Дзержинск

  • Дзержинск
    •  Арсенал Дзержинск 20:00 Нафтан

    Нафтан

  • Новополоцк
    •

    «Арсенал» Дзержинск

    Турнирное положение: Дзержинцы закрепились в группе середняком лиги. На данный момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арсенал» Дзержинск в 13 матчах забил всего 13 мячей. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 11 мячей.

    Последние матчи: в двух предыдущих турах «канониры» добыли победы. Причем в обоих матчах команда забила по 2 мяча.

    В предыдущем туре дзержинцы переиграли «Минск» (2:1). До того была уверенно обыграна слабенькая «Сморгонь» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Дзержинск победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации дзержинцам срочно нужно прибавлять.

    Матчи против «Нафтана» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Арсенал» Дзержинск победил 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свою приятную победную серию. Да и «нефтяникам» команда не проигрывает уже более 3 лет.

    «Нафтан»

    Турнирное положение: «Нафтану» уготована борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нафтан» в 13 матчах чемпионата добыл всего лишь 2 победы. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 12 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла добыть очки. Дома «нефтяники» уступили «Славии» (0:1).

    До того клуб из Новополоцка не дал себя обуздать солигорскому «Шахтеру» (0:0). А вот «Ислочь» была обыграна (2:1).

    Вообще же, «Нафтан» в 5 последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда всего 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «нефтяники» явно не блещут результатами. Да и гандикап от опасной зоны составляет 5 очков.

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    Плюс ко всему, «нефтяники» уж слишком зачастили с ничьими. В 13 матчах чемпионата они расписали уже 6 паритетов.

    Причем «Нафтан» больше 3 лет не может забить в ворота дзержинцев. Да и вообще, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

    Нет сомнений, что «нефтяники» постараются добыть хотя бы балл. Да и свои шансы в контригре гости наверняка найдут.

    Статистика для ставок

    • Дзержинцы в среднем забивают ровно гол за матч

    • «Нафтан» уже более 3 лет не может одолеть «канониров»

    • «Нафтан» в среднем забивает чуть менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Дзержинск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: «Канониры» явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу активно.

    Номинальные хозяева явно намерены приблизиться к топ-4, так что ждем от них повышенной атакующей активности.

    Ставка: Победа «Арсенала» Дзержинск в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют больше одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.82

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    «Арсенал» Дзержинск — «Нафтан»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на футбол. «Канониры» начнут с места в карьер
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