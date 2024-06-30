30 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Арсенал» Дзержинск и «Нафтан». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск — «Нафтан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Дзержинск

Турнирное положение: Дзержинцы закрепились в группе середняком лиги. На данный момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» Дзержинск в 13 матчах забил всего 13 мячей. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 11 мячей.

Последние матчи: в двух предыдущих турах «канониры» добыли победы. Причем в обоих матчах команда забила по 2 мяча.

В предыдущем туре дзержинцы переиграли «Минск» (2:1). До того была уверенно обыграна слабенькая «Сморгонь» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Дзержинск победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане реализации дзержинцам срочно нужно прибавлять.

Матчи против «Нафтана» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Арсенал» Дзержинск победил 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свою приятную победную серию. Да и «нефтяникам» команда не проигрывает уже более 3 лет.

«Нафтан»

Турнирное положение: «Нафтану» уготована борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Нафтан» в 13 матчах чемпионата добыл всего лишь 2 победы. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 12 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла добыть очки. Дома «нефтяники» уступили «Славии» (0:1).

До того клуб из Новополоцка не дал себя обуздать солигорскому «Шахтеру» (0:0). А вот «Ислочь» была обыграна (2:1).

Вообще же, «Нафтан» в 5 последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда всего 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «нефтяники» явно не блещут результатами. Да и гандикап от опасной зоны составляет 5 очков.

Плюс ко всему, «нефтяники» уж слишком зачастили с ничьими. В 13 матчах чемпионата они расписали уже 6 паритетов.

Причем «Нафтан» больше 3 лет не может забить в ворота дзержинцев. Да и вообще, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Нет сомнений, что «нефтяники» постараются добыть хотя бы балл. Да и свои шансы в контригре гости наверняка найдут.

Статистика для ставок

Дзержинцы в среднем забивают ровно гол за матч

«Нафтан» уже более 3 лет не может одолеть «канониров»

«Нафтан» в среднем забивает чуть менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Дзержинск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Канониры» явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу активно.

Номинальные хозяева явно намерены приблизиться к топ-4, так что ждем от них повышенной атакующей активности.

Ставка: Победа «Арсенала» Дзержинск в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют больше одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.82