Сборная Кот-д'Ивуара дома примет Габон в матче третьего тура первого отборочного раунда ЧМ-2026 в зоне Африка. Поединок состоится 7 июня и начнется в 22:00 по мск. Кот-д'Ивуар — Габон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: С шестью набранными очками данная команда лидирует в своей отборочной группе после двух туров.

Сборная Кот-д'Ивуара смогла поочередно одолеть на своем поле Сейшельские острова со счетом 9:0 и на выезде 2:0 Гамбию.

Последние матчи: В марте «слоны» последний раз выходили на поле, проведя тогда два товарняка. В них они расписали мировую с Бенином 2:2 и обыграли Уругвай 2:1. Перед этим они выступили на домашнем КАН-2024, который смогли выиграть, одолев в финале Нигерию со счетом 2:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Все прогнозы на ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная Кот-д'Ивуара к этой встрече подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделили мировые и победы с учетом основного времени. А проиграла команда только в двух случаях из 16 последних. А не забивала она только трижды за данный промежуток времени.

Габон

Турнирное положение: После двух туров данная национальная команда также имеет шесть баллов в активе, но идет второй в таблице.

Сборная Габона смогла с одинаковым счетом по 2:1 одолеть на своем поле Кению и на выезде Бурунди.

Последние матчи: «Пантеры» также последний раз проводили игры в марте этого года, проведя два спарринга. В них они были разгромлены на выезде Сенегалом со счетом 0:3 и расписали дома мировую с Конго 1:1. КАН-2024 они пропустили, так как не смогли преодолеть квалификацию.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: Национальная команда Габона за минувшие восемь встреч с учетом всех турниров проиграла в четырех из них. И также в этот период времени она дважды победила и столько же игр свела вничью. А в трех случаях данного отрезка она уходила с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Кот-д'Ивуар выиграл у Габона в трех из пяти очных игр и раз уступил

Четыре из пяти этих поединков носили верховой характер

А в трех случаях из пяти отличиться смогли обе команды

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На Кот-д'Ивуара букмекеры дают коэффициент 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа Габона оценена в 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.88 соответственно.

Прогноз: В первую очередь здесь ставим на верховой исход, ведь в очных поединках эти команды зачастую играют результативно, да и в общем в последнее время выдают голевые матчи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.88.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что Кот-д'Ивуар сможет забить в каждом из таймов, ведь в своих предыдущих поединках «слоны», как правило, отличались в обоих половинах игры.

Ставка: Кот-д'Ивуар забьет в каждом из таймов за 2.12.