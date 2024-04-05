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    «Айнтрахт» выиграет у «Вердера», «Салернитана» окажет сопротивление «Сассуоло»

    Экспресс дня 5 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 апреля
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    «Сассуоло»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1. Экспресс дня 5 апреля: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Айнтрахт» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Сейчас «Айнтрахт» борется за то, чтобы в следующем сезоне выступить в еврокубках. На данный момент команда занимает 6-е место в таблице. Набрано 41 очко в 27 встречах. К этому времени у «Айнтрахта» 10 побед, 11 ничьих и 6 поражений.

    В последних пяти домашних встречах у «Айнтрахта» только один выигрыш. 10 марта в родных стенах удалось одолеть «Хоффенхайм» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Вердер» располагается в середине таблицы. Клуб доигрывает сезон без каких-либо конкретных целей. У бременцев есть небольшой запас, чтобы не переживать по поводу возможного вылета.

    В марте «Вердер» играл просто кошмарно. Клуб потерпел четыре поражения кряду. Ранее «Вердер» уступил «Хоффенхайму» (1:2), дортмундской «Боруссии» (1:2), «Униону» (1:2) и «Вольфсбургу» (0:2).

    Ставка: Победа «Айнтрахта» за 1.80.

    «Салернитана» — «Сассуоло»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Салернитану» уже ничего не спасет от вылета. Фанаты смирились, что следующий сезон клуб начнет в Серии В.

    После 30 встреч в активе «Салернитаны» 14 очков. Команда идет на последней, 20-й строчке.

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    • У «Салернитаны» на данный момент две победы, 8 ничьих и 20 поражений. Ранее клуб уступил в трех матчах подряд.

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    «Сассуоло», в отличие от «Салернитаны», еще может спастись от вылета. Команда находится на предпоследнем, 19-м месте. Набрано 24 очка в 30 играх.

    В последних десяти матчах «Сассуоло» выиграл только раз. 9 марта удалось дома взять верх над «Фрозиноне» (1:0). Стоит отметить, что «нероверди» очень плохо играют в гостях.

    Ставка: «Салернитана» не проиграет за 1.72.

    «Лилль» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Фанаты «Лилля» рассчитывают в следующем сезоне увидеть команду в Лиге чемпионов. На данный момент «доги» находятся на 4-м месте в таблице чемпионата Франции. Набрано 46 очков по итогам 27 матчей.

    «Лилль» не проигрывает в Лиге 1 больше месяца. Последний раз клуб не набирал очков 25 февраля. Тогда «доги» в гостях уступили «Тулузе» со счетом 1:3.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Марсель» продолжает выступать в еврокубках. В 1/8 финала Лиги Европы провансальцы по сумме двух матчей прошли «Вильярреал». В четвертьфинале команда сыграет с португальской «Бенфикой».

    В чемпионате Франции дела у клуба идут не лучшим образом. Ранее «Марсель» потерпел в Лиге 1 два поражения кряду — от «Ренна» и «ПСЖ» с одинаковым счетом 0:2. В таблице провансальцы идут на 7-м месте, набрав 39 очков в 27 встречах.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.82.

    Общий коэффициент — 5.63.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 5 апреля с коэффициентом 5.63. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» выиграет у «Вердера», «Салернитана» окажет сопротивление «Сассуоло»
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