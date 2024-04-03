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    Под знаком минимализма?!

    «Фиорентина» — «Аталанта». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 3 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Аталанта»
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    Алексей Миранчук
    В рамках 1/2 финала Кубка Италии 3 апреля пройдет матч «Фиорентина» — «Аталанта». Начало — 22:00 (мск). «Фиорентина» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 03 Апреля 2024 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 19:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» нынешний сезон проводят не столь успешно. На текущий момент там команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фиорентина» еще сражается за выход в еврокубки. Причем флорентийцам проще выполнить эту задачу через Кубок Италии.

    Фиорентина — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова выдала блеклый поединок. «Фиорентина» со счетом 1:2 уступила «Милану».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Более того, «фиалки» не выигрывают уже 3 матча кряду. Зато в Лиге конференций команда прошла в следующий раунд.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фиорентина» выступает бледновато. А вот на Кубок Италии команда мотивирована максимальным образом.

    Матчи против «Аталанты» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных встреч «фиалки» выиграли трижды при одном поражении.

    При этом «Фиорентина» в первом круге чемпионата одолела бергамцев со счетом 3:2. Да и в первом полуфинальном матче команда явно постарается соорудить задел.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» текущий чемпионат проводит в борьбе за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 6 строчке таблицы.

    Шансы прямое на попадание в топ-4 еще имеются. Отставание от искомой позиции составляет 4 очка за 9 туров до окончания чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Аталанта» уверенно переиграла «Наполи» (3:0).

    Причем в 5 последних поединках бергамаски победили 2 раза. В этих матчах игрокам команды удалось отличиться 9 мячами при 6 пропущенных.

    К тому же команда выиграла в 2 своих последних поединках. Да и Алексей Миранчук набрал приличную форму.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне команда выглядит весьма монолитно. Бергамаски постепенно прибавляют!

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    В Кубке Италии команда уже пробилась в полуфинал. Случилось это благодаря трудной победе над «Миланом» (2:1).

    Наверняка запредельного настроя хватит и на этот поединок. «Аталанта» явно постарается успешно сыграть в первой встрече.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с позиции силы. Да и по подбору игроков земляки Труффальдино выглядят мощнее соперника.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» не проигрывает бергамцам уже полтора года

    • «Аталанта» выиграла в 2 своих последних матчах

    • В последнем очном поединке победила «Фиорентина» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.94 и 2.00.

    Прогноз: «Аталанта» сильнее соперника, однако в последнее время неудачно играет с «фиалками».

    «Аталанта» проводит симпатичный турнирный отрезок, и явно мотивирована преуспеть в Кубке.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Под знаком минимализма?!
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