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    «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории

    «Барбастро» — «Барселона». Ставка (к. 1,81) и прогноз на Кубок Испании 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барбастро» — «Барселона»
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    «Барбастро» — «Барселона». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Испании 7 января, начало — 23:00 (мск) «Барбастро» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Суперкубок 11 Января 2024 года
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    «Барбастро»

    Скромный испанский клуб, выступающий в четвертом по силе дивизионе неожиданно преодолел уже два раунда в Кубке Испании. Сначала был обыграна «Понферрадина» со счетом 1:0.

    Затем с таким же результатом гораздо более сильная «Альмерия». Оба матча «Барбастро» играла на своем поле. На своем поле проведет свой матч она и против «Барселоны».

    Коэффициенты матча Барселона — Осасуна

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    В одной из зон четвертого дивизиона команда сейчас располагается на девятом месте с 21 очками. «Барбастро» находится в неплохой форме и четырех последних матчах набрало 10 очков.

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    Состав довольно слабый, в основном здесь игроки, которые никогда не поднимались выше Сегунды и выпускники кантер, не закрепившиеся в основах своих клубов.

    «Барселона»

    Подопечные Хави все чаще разочаровывают своих болельщиков не лучшими выступлениями в чемпионате. Сейчас каталонцы борются лишь за попадание в тройку и уже заметно отстали от лидеров чемпионата «Реала» и «Жироны».

    В команде продолжается эпидемия травм, не спасает даже длинная скамейка запасных. В лазарете в течение всего сезона находятся постоянно несколько ведущих футболистов.

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    • В Кубке Испании «Барселона» начнет играть только со стадии 1/16 финала и скромный «Барбастро» станет первым соперником, не пройти которого команда просто не имеет право.

    В последних матчах неожиданно взял на себя роль лидера Серхи Роберто, который почти весь сезон находился в тени и редко появлялся в стартовом составе. В матче 18-го тура против главного аутсайдера «Альмерии» именно он смог переломить ход игры двумя своими забитыми мячами.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барбастро» букмекеры дают коэффициент 19,0. На ничью — 10,0. Победа «Барселоны» оценивается в 1,13.

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    Силы соперников абсолютно неравны, даже с учетом не лучшей формы каталонского клуба.

    Тем не менее, для хозяев этот матч станет главным событием в истории, и команда будет пластаться на поле и выгрызать каждый мяч. Отличным вариантом для прогноза и ставки мы видим общий тотал меньше 3,5 за 1,81. Хозяева вряд ли забьют, а «Барселона» не в том состоянии, чтобы учинить разгром.

    Любители рисковых ставок могут попробовать взять вариант, что «Барбастро» не проиграет за 6,60.

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    «Барбастро» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. «Барбастро» отдаст все силы в главном матче в своей истории
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