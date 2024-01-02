2 января в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграют «Хетафе» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Хетафе» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хетафе»

«Хетафе» неудачно начал нынешний месяц. 1 декабря клуб встречался в гостях с «Лас-Пальмасом» и уступил со счетом 0:2. Но потом тренерский штаб сделал качественную работу над ошибками.

Затем «Хетафе» одержал три победы в четырех играх. Клуб обыграл «Аценету» в Кубке Короля, а в Примере одолел «Валенсию» и «Севилью».

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Особого внимания заслуживает битва с «Атлетико». Матч оказался невероятно интересным. «Хетафе» продемонстрировал бойцовский характер. Уступая 1:3, «Хетафе» удалось дважды отличиться в концовке и спасти ничью.

На данный момент «Хетафе» располагается в верхней части таблицы. Команда набрала 26 очков в 18 встречах и занимает восьмое место.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» демонстрирует не лучшую игру. После 18 туров клуб набрал 20 очков и идет на 11-м месте.

У «Райо Вальекано» наблюдается кризис в атакующей линии. Команда перестала реализовывать моменты. В матчах с «Сельтой» (0:0), «Осасуной» (0:1) и «Валенсией» (0:1) забить так и не удалось.

Все прогнозы на футбол

Безвыигрышная серия «Райо Вальекано» в Ла Лиге затянулась. На данный момент она насчитывает восемь матчей. В предстоящей встрече «Райо» будет сложно завоевать три очка. «Хетафе» очень дисциплинированно играет в обороне.

Последний раз «Райо Вальекано» выигрывал в Примере больше двух месяцев назад. Это случилось 22 октября. Тогда клуб в гостях с минимальным счетом одолел «Лас-Пальмас».

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Хетафе». Победа команды доступна за 2.28. Выигрыш «Райо Вальекано» идет с коэффициентом 3.40. Ничья оценена — в 3.10.

Можно сделать ставку на победу «Хетафе» с коэффициентом 2.28.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.78.