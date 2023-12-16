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    Вернутся ли к «Наполи» победы в Серии А?

    «Наполи» — «Кальяри». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Италии, 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Кальяри»
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    «Наполи» занимает 6-е место
    В субботу, 16 декабря, в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле примет «Кальяри». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Наполи» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Декабря 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 23:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Наполи»

    Действующий чемпион Италии не являются претендентами на защиту титула. В настоящий момент неаполитанский коллектив находится лишь на шестой позиции в турнирной таблице.

    В активе «Наполи» 24 набранных пункта в 15-ти поединках. «Партенопеи» уже на 14 пунктов отстают от лидирующего «Интера», а также на 12 баллов — от второго «Ювентуса».

    «Адзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где заняли второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», набрав 10 очков с отставанием в восемь баллов от победителя квартета в лице мадридцев.

    Все прогнозы на Серию А

    Победа над «Брагой» в последнем туре группового раунда ЛЧ прервала серию поражений коллектива в три поединка во всех турнирах, так что хозяева, возможно, снова приходят в себя.

    «Кальяри»

    «Кальяри» ведет борьбу за выживание. Сейчас команда находится на 16-м месте вне зоны вылета, которую она опережает на один балл. Набрано 10 очков в 15 встречах.

    В активе «Кальяри» на данный момент только три победы. Последняя была одержана как раз в прошлом туре, где клуб дома одолел «Сассуоло» со счетом 2:1.

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    • Одна из главных проблем «Кальяри» — игра в обороне. Команда ненадежно действует в защите. В 15 играх пропущено 27 голов — это один из худших показателей в Серии А.

    Как и соперник, победа коллектива в прошлом матче прервала его неудачную серию в два поражения и одной ничьей в разных турнирах, так что гости также подходят к этой игре в неплохом настроении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи» коэффициент на победу которого равен 1,30. Успех «Кальяри» оценивается в 9,50, ничья — в 5,50.

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    В восьми из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Наполи» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 1,88, ведь хозяева превосходят классом соперника, в девяти из 11 последних матчей которого было забито больше 2,5 голов.

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