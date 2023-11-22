Канада на своем поле сыграет с Ямайкой в рамках четвертьфинала Лиги Наций КОНКАКАФ. Игра состоится 22 ноября, 03:30 (мск). Канада — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

В первом матче канадская сборная обыграла сборную Ямайки на выезде со счетом 2:1 и имеет отличные шансы выйти в полуфинал Лиги Наций КОНКАКАФ.

Голы в том матче за Канаду забивали Джонатан Дэвид и Стефан Эштакиу. Причем, решающий гол полузащитник «Порту» забил за четыре минуты до окончания встречи.

Вообще, сейчас Канада переживает лучший период в своей истории. У нее подросло отличное поколение, сборная неплохо выступила на последнем мундиале. А несколько человек можно назвать игроками мирового уровня.

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В первую очередь это защитник «Баварии» Энтони Дэвис и форвард «Лилля» Джонатан Дэвид, переход которого в топ-клуб является лишь делом времени. Также есть немало футболистов второго эшелона, выступающих за крепкие европейские клубы. Канада сейчас не те мальчики для битья, которыми были еще 10 лет назад.

Ямайка

В первом матче Ямайка смогла навязать борьбу сборной Канады, но все равно пропустила решающий гол за четыре минуты до конца основного времени, чем уменьшила себе шансы на выход в полуфинал.

Единственный гол в той игре забил Шамар Николсон, который еще недавно выступал за «Спартак», а сейчас перебрался во французский «Клермон». Что интересно, в сборной он обычно выступает чуть в оттяжке, а не на острие атаки.

Уже второй год сборную Ямайки тренирует исландский специалист Хеймир Халльгримсон, пытающийся привить сборной немного прагматизма и организованности, но не всегда у него это получается.

Половина состава выступает в не самых известных клубах низших дивизионах различных стран или в местной лиге. Но есть несколько человек, который являются известными фигурами в европейском футболе. Это Леон Бэйли (Астон Вилла), Этан Пиннок (Брентфорд), Демарай Грэй (Аль-Иттифак), Майкл Антонио (Вест Хэм), Бобби Рид (Фулхэм).

Ставки и прогнозы

Фаворитом очевидным букмекеры считают сборную Канады. На ее победу дают — 1,48. На Ямайку — 6,70. Ничья — 4,50.

Обе команды будут действовать в атакующей манере. Ямайке надо отыгрываться, она не привыкла сидеть сзади, а Канада обладает гораздо более мощной атакой, чем обороной, и не будет только отбиваться.

По нашему мнению, неплохим вариантом для ставки станет «тотал больше 2,5» за 1,90. Первый матч был результативным, в похожем ключе пройдет и ответная встреча.

Чуть более рисковым прогнозом выглядит вариант, что «Ямайка не проиграет» за 2,65. Эта сборная вполне способна удивить, она довольно крепкий орешек.