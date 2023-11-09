В Бирмингеме «Астон Вилла» примет «АЗ Алкмар» в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Событие запланировано на 9 ноября 23:00 мск. «Астон Вилла» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

На прошлых выходных бирмингемцы потерпели первое за долгое время поражение, которое прервало 6-матчевую беспроигрышную серию команды во всех турнирах.

5 ноября «Астон Вилла» на выезде уступила «Ноттингем Форест» со счетом 0:2. Перед этим банда Уная Эмери одержала 3 победы подряд.

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Разгромив «Вест Хэм» 4:1 в АПЛ, «вилланы» добрались до АЗ и разбили его с тем же результатом. Не менее уверенно «Астон Вилла» разгромила «Лутон» (3:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В ЛК «Вилла» идет второй в группе E с 6 очками после двух побед подряд. Хозяева уступают только «Легии», которой проиграли в начале розыгрыша.

«АЗ Алкмар»

У голландского коллектива наблюдается небольшой спад после серии побед. Как раз спад пришелся на 3-й тур ЛК, в котором алкмарцы проиграли «Вилле».

последний матч клуб провел 4 ноября в чемпионате Нидерландов. Там он сыграл вничью со скромным «Эксельсиором» (1:1).

Отметим, что ранее «АЗ Алкмар» обыграл в Эредивизии «Аякс» (2:1) и «Херенвен» (3:0), а в Лиге конференций победил «Легию» (1:0).

С одной победой и тремя очками АЗ занимает последнее место в квартете. Среди команд группы E клуб имеет наибольшее количество пропущенных голов (8).

Прогноз и ставка

«Астон Вилла» является любимчиком букмекеров. На ее победу они дают 1.42, тогда как на победу АЗ предлагается котировка 7.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.60.

Недавно «Вилла» разгромила голландского оппонента, не оставив тому шансов. Это не единственный случай. Хозяева периодически устраивают соперникам погром.

Игра будет проходить в Бирмингеме, где команда Эмери почти все время побеждает в этому сезоне. На данный момент ее серия насчитывает 4 матча. В трех из четырех случаев «Вилла» выиграла с отрывом более чем в гол. Фора -1.5 на «львов» — хороший вариант ставки.

«Вилла» выиграла первый тайм в трех из четырех матчей. Сюда же относится игра с АЗ, первый тайм которой закончился со счетом 2:0 в ее пользу. Ставка — победа «Астон Виллы» в первом тайме за 1.93.