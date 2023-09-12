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    Испанцы продолжат громить соперников?

    Испания — Кипр. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Кипр
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    Альваро Мората — форвард сборной Испании
    Во вторник, 12 сентября, сборная Испании сыграет против национальной команды Кипра в 6-м туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Испания — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 12 Сентября 2023 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Кипр Кипр
  • Никосия
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    Испания

    Сборная не совсем удачно стартовала на отборочном этапе Евро-2024, ведь «красная фурия» уже потеряла очки. Испания занимает 2-е место в своей группе с 6-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что испанцы сыграли на 2 матча меньше, чем лидер группы — Шотландия (15 очков). Одно из плюсов в игре «красной фурии» — отличная результативность. Чего только стоит матч против Грузии, где Испания забила 7 голов (7:1).

    Коэффициенты матча Испания — Кипр

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    Несмотря на это, «красная фурия» уже успела проиграть. В матче против Шотландии (0:2) у Испании был боевой состав с форвардом «Реала» Хоселу на острие атаки, но ничего не получилось.

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    Помимо этого, команда обыграла Норвегию (3:0) без Эрлинга Холанна в составе. В предстоящем матче испанцы встретятся с аутсайдером группы — Кипром. Нет сомнений, что Испания обыграет соперника, но сможет ли команда здорово сыграть у своих ворот и не пропустить от аутсайдера?

    Кипр

    Сборная, ожидаемо, полностью провалила групповой этап, занимая последнее 5-е место с нулем очков в активе. Кипру не повезло с соперниками в группе — каждая сборная сильнее и обладает мастеровитыми игроками.

    Сборная сыграла со всеми участниками группы, кроме Испании. Кипр дважды уступил Шотландии (0:3 и 0:3), проиграл Норвегии (1:3) и Грузии (1:2). Кстати, в матче против грузинской сборной Кипр мог набрать очки, но соперник вырвал победу на 84-й минуте.

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    • Игра сборной совсем не уровень остальных соперников, но Кипр не сдается. Команда регулярно угрожала воротам противников, только далеко не всегда удачно — всего 2 забитых гола за 4 встречи.

    В сборной Испании сейчас божит форвард Альваро Мората, который сделал хет-трик в матче с Грузией и нападающий Хоселу, оформивший дубль в ворота Норверии.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Испании предлагают — 1.05. На викторию Кипра дают — 92.00, ничья оценена — в 15.00.

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    Судя по последней встрече против Грузии, Испания способна полностью разбить соперника. Можно предположить, что и Кипр не избежит разгрома.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора Испании — 3.5 за 2.05.

    Еще один вариант ставки — тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.75.

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    Испания — Кипр: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Испанцы продолжат громить соперников?
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