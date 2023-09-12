Во вторник, 12 сентября, сборная Испании сыграет против национальной команды Кипра в 6-м туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Испания — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Сборная не совсем удачно стартовала на отборочном этапе Евро-2024, ведь «красная фурия» уже потеряла очки. Испания занимает 2-е место в своей группе с 6-ю очками в активе.

Стоит отметить, что испанцы сыграли на 2 матча меньше, чем лидер группы — Шотландия (15 очков). Одно из плюсов в игре «красной фурии» — отличная результативность. Чего только стоит матч против Грузии, где Испания забила 7 голов (7:1).

Коэффициенты матча Испания — Кипр 1X2Новым игрокам 1.0420.0070.00Бонус$9500

Несмотря на это, «красная фурия» уже успела проиграть. В матче против Шотландии (0:2) у Испании был боевой состав с форвардом «Реала» Хоселу на острие атаки, но ничего не получилось.

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Помимо этого, команда обыграла Норвегию (3:0) без Эрлинга Холанна в составе. В предстоящем матче испанцы встретятся с аутсайдером группы — Кипром. Нет сомнений, что Испания обыграет соперника, но сможет ли команда здорово сыграть у своих ворот и не пропустить от аутсайдера?

Кипр

Сборная, ожидаемо, полностью провалила групповой этап, занимая последнее 5-е место с нулем очков в активе. Кипру не повезло с соперниками в группе — каждая сборная сильнее и обладает мастеровитыми игроками.

Сборная сыграла со всеми участниками группы, кроме Испании. Кипр дважды уступил Шотландии (0:3 и 0:3), проиграл Норвегии (1:3) и Грузии (1:2). Кстати, в матче против грузинской сборной Кипр мог набрать очки, но соперник вырвал победу на 84-й минуте.

Игра сборной совсем не уровень остальных соперников, но Кипр не сдается. Команда регулярно угрожала воротам противников, только далеко не всегда удачно — всего 2 забитых гола за 4 встречи.

В сборной Испании сейчас божит форвард Альваро Мората, который сделал хет-трик в матче с Грузией и нападающий Хоселу, оформивший дубль в ворота Норверии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Испании предлагают — 1.05. На викторию Кипра дают — 92.00, ничья оценена — в 15.00.

Судя по последней встрече против Грузии, Испания способна полностью разбить соперника. Можно предположить, что и Кипр не избежит разгрома.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора Испании — 3.5 за 2.05.

Еще один вариант ставки — тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.75.