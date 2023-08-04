«Нафтан» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 4 августа, начало — в 16:00 мск. «Нафтан» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нафтан»

Эта команда не столь успешно проводит нынешний чемпионат. «Нафтан» активно сражается за выживание, набрав лишь 8 очков.

Нынешнее 12 место в турнирной таблице явно не устраивает. Пусть отрыв от опасной зоны составляет 14 очков, да и обусловлен он только штрафными санкциями конкурентов.

Минувший тур также не принес команде положительных эмоций. «Нафтан» дома по всем статьям уступил «Неману» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Вылетели «нефтяники» и из Кубка Белоруссии. На стадии 1/16 финала «Нафтан» проиграл скромной «Ниве» Долбизно (2:3).

В этом поединке хозяева твердо намерены прервать свой неудачный сериал. Тем паче, опыт отбора очков у сильных оппонентов у команды имеется.

«Шахтер» Солигорск

Для солигорчан нынешний сезон становится настоящим испытанием. Сейчас «Шахтер» Солигорск пребывает на 14 месте в турнирной таблице.

Причем из-за снятия очков «Шахтер» Солигорск еще не вышел даже в ноль. Отставание от спасительного 13 места составляет 4 пункта.

В предыдущем туре «Шахтер» Солигорск потерпел поражение. БАТЭ отправил в ворота «горняков» два сухих мяча.

Разумеется, солигорчане намерены как можно скорее покинуть опасную зону. Плюс поднимает настроение выход в четвертьфинал Кубка Белорусии.

И уж точно «Шахтер» Солигорск едет в гости за тремя очками. По всем параметрам «горняки» сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Солигорск предлагают — 1.32.

На викторию «Нафтана» дают — 9.25, ничья оценена — в 5.20.

«Горняки» наверняка будут активно атаковать, однако могут допустить минимальную расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.64.