«Арсенал»
«Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 31 матча, в которых набрал 41 очко.
На прошлой неделе тульский клуб выиграл на выезде у астраханского «Волгаря» (2:1).
Но перед этим у «Арсенала» была серия из шести матчей без побед. На этом отрезке «оружейники» потерпели четыре поражения.
В контексте предстоящей встречи с «Шинником» также стоит отметить, что «Арсенал» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на своем поле, пропустив в общей сложности 13 мячей.
«Шинник»
«Шинник» находится на десятой строчке, отставая от «Арсенала» на одно очко.
Ярославский клуб выиграл лишь один из семи последних матчей, победив в начале мая «Волгарь».
На этом отрезке у «Шинника» также четыре поражения.
«Шинник» проиграл семь из десяти предыдущих матчей на выезде.
И еще один факт: «Шинник» ни разу не пропускал только в одном из десяти последних матчей.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Шинника» — за 3.94.
В первом круге «Шинник» обыграл тульскую команду со счетом 2:1. И в предстоящем матче команды, скорее всего, тоже порадуют зрителей голами.
Ставка — тотал больше 2,5 за 2.08.