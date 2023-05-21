Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле против ярославского «Шинника» в 32-м туре Первой лиги. Матч пройдет 21 мая, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Шинник» Ярославль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 31 матча, в которых набрал 41 очко.

На прошлой неделе тульский клуб выиграл на выезде у астраханского «Волгаря» (2:1).

Но перед этим у «Арсенала» была серия из шести матчей без побед. На этом отрезке «оружейники» потерпели четыре поражения.

В контексте предстоящей встречи с «Шинником» также стоит отметить, что «Арсенал» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на своем поле, пропустив в общей сложности 13 мячей.

«Шинник»

«Шинник» находится на десятой строчке, отставая от «Арсенала» на одно очко.

Ярославский клуб выиграл лишь один из семи последних матчей, победив в начале мая «Волгарь».

На этом отрезке у «Шинника» также четыре поражения.

Прогнозы на ФНЛ

«Шинник» проиграл семь из десяти предыдущих матчей на выезде.

И еще один факт: «Шинник» ни разу не пропускал только в одном из десяти последних матчей.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Шинника» — за 3.94.

В первом круге «Шинник» обыграл тульскую команду со счетом 2:1. И в предстоящем матче команды, скорее всего, тоже порадуют зрителей голами.

Ставка — тотал больше 2,5 за 2.08.