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    «Арсенал» возьмет реванш у «Шинника»?

    «Арсенал» Тула — «Шинник» Ярославль. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Первую лигу 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Шинник» Ярославль
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    «Арсенал» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на своем поле
    Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле против ярославского «Шинника» в 32-м туре Первой лиги. Матч пройдет 21 мая, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Шинник» Ярославль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 31 матча, в которых набрал 41 очко.

    На прошлой неделе тульский клуб выиграл на выезде у астраханского «Волгаря» (2:1).

    Но перед этим у «Арсенала» была серия из шести матчей без побед. На этом отрезке «оружейники» потерпели четыре поражения.

    В контексте предстоящей встречи с «Шинником» также стоит отметить, что «Арсенал» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на своем поле, пропустив в общей сложности 13 мячей.

    «Шинник»

    «Шинник» находится на десятой строчке, отставая от «Арсенала» на одно очко.

    Ярославский клуб выиграл лишь один из семи последних матчей, победив в начале мая «Волгарь».

    На этом отрезке у «Шинника» также четыре поражения.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Шинник» проиграл семь из десяти предыдущих матчей на выезде.

    И еще один факт: «Шинник» ни разу не пропускал только в одном из десяти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Шинника» — за 3.94.

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    В первом круге «Шинник» обыграл тульскую команду со счетом 2:1. И в предстоящем матче команды, скорее всего, тоже порадуют зрителей голами.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 2.08.

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    «Арсенал» Тула — «Шинник» Ярославль: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» возьмет реванш у «Шинника»?
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