БАТЭ сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:30 мск. БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Ничьей с «Ислочью» (0:0) в минувшем туре борисовцы фактически стерли себя из списка претендентов на золото. Отставание от группы лидеров выросло.

Да и кто БАТЭ виноват?! Нечего было летом раздаривать очки налево и направо, да и 11 ничьих — явно многовато для кандидата на трон.

Усилий Станислава Драгуна и его партнеров пока недостаточно. Разумеется, в этом поединке БАТЭ постарается воскресить свои шансы на титул.

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С «Неманом» борисовцы исторически играют успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.

«Неман»

Гродненцы привычно обитают в районе экватора таблицы. 9 место можно считать абсолютно логичным.

При этом команда неплохо атакует (34 гола). Правда, как и БАТЭ, «Неман» подвержен ничейному синдрому (12 мировых).

Минувший тур для команды сложился продуктивно. Гродненцы легко переиграли могилевский «Днепр» (2:0).

Вот только стабильности гродненцам явно недостает. Команда может дать бой одному из лидеров, и при этом потерять очки на ровном месте.

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Немана» — за 4.10.

БАТЭ еще пытается бороться за самые высокие места .

«Неман» почти не имеет турнирной мотивации на оставшиеся матчи.

БАТЭ наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.25.