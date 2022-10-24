ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Динамо»Юбилей Смолова. «Динамо» раскатало «Локомотив» в столичном дерби «Барселона» — главный преследователь «Реала» Тандем у власти. «Сосьедад» только целится «Унион Берлин» — главная сенсация БундеслигиКак «Унион Берлин» творит чудо
  • 00:00
    • Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде
  • 23:25
    • Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона, финишировав Ти Джея Диллашоу во втором раунде
  • 23:02
    • Петр Ян проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли
  • 23:58
    • «Реал» обыграл «Севилью», у Винисиуса два ассиста
  • 21:29
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Челси»
  • 00:17
    • «Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на вторую строчку таблицы Лиги 1
  • 23:47
    • «Интер» вырвал победу у «Фиорентины» благодаря голу Мхитаряна
    Все новости спорта

    БАТЭ начнет без прелюдий

    БАТЭ — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Белоруссии, 24 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на БАТЭ Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Неман»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 27-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:30 мск. БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    Ничьей с «Ислочью» (0:0) в минувшем туре борисовцы фактически стерли себя из списка претендентов на золото. Отставание от группы лидеров выросло.

    Да и кто БАТЭ виноват?! Нечего было летом раздаривать очки налево и направо, да и 11 ничьих — явно многовато для кандидата на трон.

    Усилий Станислава Драгуна и его партнеров пока недостаточно. Разумеется, в этом поединке БАТЭ постарается воскресить свои шансы на титул.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С «Неманом» борисовцы исторически играют успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.

    «Неман»

    Гродненцы привычно обитают в районе экватора таблицы. 9 место можно считать абсолютно логичным.

    При этом команда неплохо атакует (34 гола). Правда, как и БАТЭ, «Неман» подвержен ничейному синдрому (12 мировых).

  • Как «Унион Берлин» творит чудо
  • В чем секрет скромного клуба?
  • 21/10/2022

    • Минувший тур для команды сложился продуктивно. Гродненцы легко переиграли могилевский «Днепр» (2:0).

    Вот только стабильности гродненцам явно недостает. Команда может дать бой одному из лидеров, и при этом потерять очки на ровном месте.

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Немана» — за 4.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    БАТЭ еще пытается бороться за самые высокие места.

    «Неман» почти не имеет турнирной мотивации на оставшиеся матчи.

    БАТЭ наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Майами Хит — Торонто Рэпторс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Даллас Маверикс — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.40
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Калгари — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ начнет без прелюдий
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры