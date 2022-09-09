«Славия» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 20:00 мск. «Славия» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже ожиданий. Крепкий середняк белорусского футбола сейчас лишь десятый в таблице.

«Славия» многовато пропускает. Что говорить, если в 20 матчах защита команды дала сбой 32 раза.

В минувшем туре команда разжилась одним баллом. На выезде «Славия» не дала себя одолеть торпедовцам (1:1).

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«Славия» традиционно сложно играет со «Слуцком». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.

«Слуцк»

«Слуцк» сражается за сохранение места в элите. Команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

Правда, отрыв от опасной зоны довольно комфортный — 6 очков. Да и атака не балует результативностью — 21 гол.

В предыдущем туре «Слуцк» добыл важнейшие три очка. Дома команда минимально переиграла дзержинский «Арсенал».

В этом поединке «Слуцк» наверняка будет активно атаковать. Тем более, в двух последних очных поединках команда добывала победы.

Прогноз и ставка

На победу «Славии» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу «Слуцка» — за 2.87.

«Славия» постарается сыграть как можно активнее в атаке.

«Слуцк» имеет проблемы с реализацией .

«Славия» давненько не знает радости побед, и постарается прервать эту серию. Наши прогноз и ставка — Победа «Славии» с коэффициентом 2.30.