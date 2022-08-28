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    Очередной провал днепрян?!

    «Днепр» Могилев — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Гомель»
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    «Днепр» Могилев
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. «Днепр» Могилев — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Августа 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Кубок
    •  Днепр Могилев 18:00 Гомель Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Днепр» Могилев

    Днепряне борются за выживание, что и предполагалось изначально. Клуб из Могилева пока твердо стоит на вылет.

    «Днепр» Могилев занимает последнее место в турнирной таблице. Причем набрала команда всего 9 очков в 18 матчах.

    В минувшем туре команда вновь осталась без очков. На выезде днепряне уступили БАТЭ (2:1).

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    «Днепр» традиционно сложно играет с «Гомелем». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.

    «Гомель»

    Обладатель Кубка Белоруссии в чемпионате не блещет. Гомельчане находятся на 7 месте в таблице.

    При этом команда многовато пропускает. В 18 матчах «Гомель» пропустил уже 21 раз.

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    • В предыдущем туре «Гомель» по-настоящему опозорился. Дома команда была разгромлена «Белшиной» (0:3).

    В этом поединке «Гомель» наверняка будет пытаться добыть три очка. Где же это еще делать, как не в матче с аутсайдером?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Гомеля» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.32, а победу «Днепра» Могилев — за 6.85.

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    Хозяева выглядят откровенно блекло.

    «Гомель» еще имеет шансы побороться за медали чемпионата.

    Днепряне имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Гомеля» -1.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Днепр» Могилев — «Гомель»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Очередной провал днепрян?!
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