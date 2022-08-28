«Днепр» Могилев
Днепряне борются за выживание, что и предполагалось изначально. Клуб из Могилева пока твердо стоит на вылет.
«Днепр» Могилев занимает последнее место в турнирной таблице. Причем набрала команда всего 9 очков в 18 матчах.
В минувшем туре команда вновь осталась без очков. На выезде днепряне уступили БАТЭ (2:1).
«Днепр» традиционно сложно играет с «Гомелем». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.
«Гомель»
Обладатель Кубка Белоруссии в чемпионате не блещет. Гомельчане находятся на 7 месте в таблице.
При этом команда многовато пропускает. В 18 матчах «Гомель» пропустил уже 21 раз.
В предыдущем туре «Гомель» по-настоящему опозорился. Дома команда была разгромлена «Белшиной» (0:3).
В этом поединке «Гомель» наверняка будет пытаться добыть три очка. Где же это еще делать, как не в матче с аутсайдером?!
Прогноз и ставка
На победу «Гомеля» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.32, а победу «Днепра» Могилев — за 6.85.
Хозяева
«Гомель» еще имеет шансы побороться за медали чемпионата.
Днепряне имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Гомеля» -1.5 с коэффициентом 2.25.