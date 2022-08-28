«Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. «Днепр» Могилев — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

Днепряне борются за выживание, что и предполагалось изначально. Клуб из Могилева пока твердо стоит на вылет.

«Днепр» Могилев занимает последнее место в турнирной таблице. Причем набрала команда всего 9 очков в 18 матчах.

В минувшем туре команда вновь осталась без очков. На выезде днепряне уступили БАТЭ (2:1).

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«Днепр» традиционно сложно играет с «Гомелем». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.

«Гомель»

Обладатель Кубка Белоруссии в чемпионате не блещет. Гомельчане находятся на 7 месте в таблице.

При этом команда многовато пропускает. В 18 матчах «Гомель» пропустил уже 21 раз.

В предыдущем туре «Гомель» по-настоящему опозорился. Дома команда была разгромлена «Белшиной» (0:3).

В этом поединке «Гомель» наверняка будет пытаться добыть три очка. Где же это еще делать, как не в матче с аутсайдером?!

Прогноз и ставка

На победу «Гомеля» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.32, а победу «Днепра» Могилев — за 6.85.

Хозяева выглядят откровенно блекло .

«Гомель» еще имеет шансы побороться за медали чемпионата.

Днепряне имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Гомеля» -1.5 с коэффициентом 2.25.