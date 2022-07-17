«Слуцк»
Эта команда проводит неудачный для себя сезон. Нынешнее 12 место в таблице видится в этом плане характерным.
«Слуцк» забил всего 14 мячей в 13 матчах. При этом в свои ворота был пропущен уже 21 мяч.
Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Слуцк» на выезде вчистую уступил «Торпедо-БелАЗ» (3:0).
Матчи с динамовцами складываются для команды традиционно проблемно. Из пяти последних очных поединков «Слуцк» трижды проиграл при двух ничьих.
«Динамо-Брест»
«Динамо-Брест» в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Некогда сильный клуб скатился в зону вылета.
Динамовцы на текущий момент находятся на предпоследнем 15 месте в турнирной таблице. В активе у «Динамо-Брест» лишь 7 очков.
Вот и в предыдущем туре чемпионата Белоруссии брестчане не разжились очками. Дома команда минимально уступила жодинцам.
«Динамо-Бресту» пора что-то срочно делать с улучшением реализации. 9 забитых мячей в 14 матчах — удручающий показатель.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Слуцк» за 2.16, на ничью за 3.28, а на «Динамо-Брест» — за 3.24.
«Слуцк» в нынешнем сезоне крайне нестабилен.
«Динамо-Брест»
Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12.