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    «Слуцк» и брестчане преуспеют в реализации?

    «Слуцк» — «Динамо-Брест». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 июля 2022 года

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    «Динамо-Брест»
    «Слуцк» сыграет на своем поле с «Динамо-Брест» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 июля, начало — в 17:00 мск. «Слуцк» — «Динамо-Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Июля 2022 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 17:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
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    «Слуцк»

    Эта команда проводит неудачный для себя сезон. Нынешнее 12 место в таблице видится в этом плане характерным.

    «Слуцк» забил всего 14 мячей в 13 матчах. При этом в свои ворота был пропущен уже 21 мяч.

    Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Слуцк» на выезде вчистую уступил «Торпедо-БелАЗ» (3:0).

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    Матчи с динамовцами складываются для команды традиционно проблемно. Из пяти последних очных поединков «Слуцк» трижды проиграл при двух ничьих.

    «Динамо-Брест»

    «Динамо-Брест» в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Некогда сильный клуб скатился в зону вылета.

    Динамовцы на текущий момент находятся на предпоследнем 15 месте в турнирной таблице. В активе у «Динамо-Брест» лишь 7 очков.

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    • Вот и в предыдущем туре чемпионата Белоруссии брестчане не разжились очками. Дома команда минимально уступила жодинцам.

    «Динамо-Бресту» пора что-то срочно делать с улучшением реализации. 9 забитых мячей в 14 матчах — удручающий показатель.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Слуцк» за 2.16, на ничью за 3.28, а на «Динамо-Брест» — за 3.24.

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    «Слуцк» в нынешнем сезоне крайне нестабилен.

    «Динамо-Брест» всеми силами старается выбраться из опасной зоны.

    Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Слуцк» — «Динамо-Брест»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. «Слуцк» и брестчане преуспеют в реализации?
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