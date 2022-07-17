«Слуцк» сыграет на своем поле с «Динамо-Брест» в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 июля, начало — в 17:00 мск. «Слуцк» — «Динамо-Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

Эта команда проводит неудачный для себя сезон. Нынешнее 12 место в таблице видится в этом плане характерным.

«Слуцк» забил всего 14 мячей в 13 матчах. При этом в свои ворота был пропущен уже 21 мяч.

Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Слуцк» на выезде вчистую уступил «Торпедо-БелАЗ» (3:0).

Все прогнозы на футбол

Матчи с динамовцами складываются для команды традиционно проблемно. Из пяти последних очных поединков «Слуцк» трижды проиграл при двух ничьих.

«Динамо-Брест»

«Динамо-Брест» в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Некогда сильный клуб скатился в зону вылета.

Динамовцы на текущий момент находятся на предпоследнем 15 месте в турнирной таблице. В активе у «Динамо-Брест» лишь 7 очков.

Вот и в предыдущем туре чемпионата Белоруссии брестчане не разжились очками. Дома команда минимально уступила жодинцам.

«Динамо-Бресту» пора что-то срочно делать с улучшением реализации. 9 забитых мячей в 14 матчах — удручающий показатель.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Слуцк» за 2.16, на ничью за 3.28, а на «Динамо-Брест» — за 3.24.

«Слуцк» в нынешнем сезоне крайне нестабилен.

«Динамо-Брест» всеми силами старается выбраться из опасной зоны .

Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12.