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    Динамовцы сразу возьмутся за дело

    «Динамо» Минск — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 июля 2022 года

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    «Динамо» Минск
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 июля, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Июля 2022 года

    «Динамо» Минск

    Команда Артема Челядинского намерена побороться за золото. И ведь отставание от лидера вполне поправимое — 2 очка.

    «Динамо» Минск многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах динамовцы пропустили 11 раз.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Ислочь

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
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    Минувший тур чемпионата принес команде успех. «Динамо» Минск на выезде сумело уверенно переиграть брестских одноклубников (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Ислочи» для команды традиционно складываются позитивно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» Минск выиграло трижды при одной коллизии.

    «Ислочь»

    Одна из самых «колючих» команд лиги верна себе. «Ислочь» вполне способна дать бой кому угодно, что доказывала не раз.

    В чемпионате «Ислочь» на данный момент занимает 5 место в таблице. Причем забивает команда довольно часто — 18 мячей в 12 поединках.

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    • А вот минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Дома «Ислочь» не сумела одолеть «Гомель» (1:1).

    В составе команды стоит отметить Германа Барковского. Молодой форвард отличился в чемпионате уже 4 раза.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.60, на ничью за 3.90, а на «Ислочь» — за 5.15.

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    «Динамо» Минск борется за чемпионство, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Ислочь» не проигрывает уже больше месяца.

    Минчане наверняка постараются совершить блицкриг. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Динамо» Минск — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. Динамовцы сразу возьмутся за дело
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