Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 00:55
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы
  • 00:48
    • «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, дортмундская «Боруссия» вылетела
  • 00:40
    • «Арсенал» вырвал волевую победу у «Вулверхэмптона»
  • 22:44
    • «Порту» и «Лейпциг» пробились в 1/8 финала Лиги Европы, «Лацио» вылетел
  • 22:40
    • Дубль Малиновского помог «Аталанте» разгромить «Олимпиакос» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
  • 23:25
    • Матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» перенесены
  • 22:54
    • «Лестер» и «Марсель» пробились в 1/8 финала Лиги конференций, «Селтик» вылетел
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» снова не проиграет «Баварии»?

    «Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз (к. 2.36) и ставки на чемпионат Германии 26 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на Баварию Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на выезде против «Айнтрахта» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 20:30 мск. «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Февраля 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает десятое место в таблице Бундеслиги после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

    Февраля команда Оливера Гласнера начала с гостевой победы над «Штутгартом» (3:2). Но дальше были два неудачных матча.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бавария

  • 1
  • 6.50
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.43
  • Ставка
    •

    Сначала «Айнтрахт» проиграл на своем поле «Вольфсбургу», а потом уступил на выезде «Кельну» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Айнтртахт» не набрал ни одного очка в трех предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата Германии.

    «Бавария»

    «Бавария» тем временем продолжает единолично возглавлять таблицу, набрав в 23-х матчах 55 очков. Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет шесть очков.

    «Бавария» на удивление слабо проводит текущий месяц. После непростой победы над «Лейпцигом» команда Юлиана Нагельсманна сенсационно проиграла «Бохуму» (2:4).

  • Злость и обиды. 5 моментов, показывающих, что Роналду не умеет принимать неудачи
  • Нежный, ранимый, злой Криштиану
  • 20/02/2022

    • Первый матч с «Зальцбургом» в 1/8 финала Лиги чемпионов завершился вничью 1:1. При этом Рекордмайстер отыгрался только в компенсированное время.

    Небольшие проблемы возникли даже в матче против «Гройтер Фюрта». «Бавария» проигрывала главному аутсайдеру Бундеслиги после первого тайма, но в итоге совершила камбэк.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Баварии» — за 1.45.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Бавария» в первом круге сенсационно проиграла «Айнтрахту» на своем поле. В принципе, уже все привыкли к тому, что периодически у лидера случаются сбои. Но в предстоящем матче «Бавария», скорее всего, выиграет. После ряда неудачных матчей проблем с мотивацией и концентрацией у команда Нагельсманна не будет.

    Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.36.

    «Айнтрахт» свой гол тоже забьет. Надежностью в обороне «Бавария» в последнее время не может похвастаться.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Минай — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Левадия — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Валвейк — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» снова не проиграет «Баварии»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры