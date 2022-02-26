«Бавария» сыграет на выезде против «Айнтрахта» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 20:30 мск. «Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает десятое место в таблице Бундеслиги после 23-х сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

Февраля команда Оливера Гласнера начала с гостевой победы над «Штутгартом» (3:2). Но дальше были два неудачных матча.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Бавария 1 6.50 X 5.00 2 1.43 Ставка

Сначала «Айнтрахт» проиграл на своем поле «Вольфсбургу», а потом уступил на выезде «Кельну» (1:0).

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«Айнтртахт» не набрал ни одного очка в трех предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата Германии.

«Бавария»

«Бавария» тем временем продолжает единолично возглавлять таблицу, набрав в 23-х матчах 55 очков. Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет шесть очков.

«Бавария» на удивление слабо проводит текущий месяц. После непростой победы над «Лейпцигом» команда Юлиана Нагельсманна сенсационно проиграла «Бохуму» (2:4).

Первый матч с «Зальцбургом» в 1/8 финала Лиги чемпионов завершился вничью 1:1. При этом Рекордмайстер отыгрался только в компенсированное время.

Небольшие проблемы возникли даже в матче против «Гройтер Фюрта». «Бавария» проигрывала главному аутсайдеру Бундеслиги после первого тайма, но в итоге совершила камбэк.

Прогноз и ставка

На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 7.10, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Баварии» — за 1.45.

«Бавария» в первом круге сенсационно проиграла «Айнтрахту» на своем поле. В принципе, уже все привыкли к тому, что периодически у лидера случаются сбои. Но в предстоящем матче «Бавария», скорее всего, выиграет. После ряда неудачных матчей проблем с мотивацией и концентрацией у команда Нагельсманна не будет.

Ставка — победа «Баварии» + обе команды забьют за 2.36.

«Айнтрахт» свой гол тоже забьет. Надежностью в обороне «Бавария» в последнее время не может похвастаться.