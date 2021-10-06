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    «Всемогущие» пополнятся тремя пунктами?

    «Коринтианс» — «Баия». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Бразилия, 6 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Баия»
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    «Коринтианс»
    В ночь с 5 на 6 октября в 24-м туре бразильской Серии А в Сан-Паулу на «Нео Кимика Арена» «Коринтианс» примет ФК «Баия». Встреча начнется в 03:30 по мск. «Коринтианс» — «Баия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коринтианс»

    После 23 сыгранных матчей «Коринтианс» с 34 очками находится на шестой строке в турнирной таблице бразильского первенства. От второй строки он отстает на четыре пункта, но сыграв на пару игр больше.

    К данному поединку коллектив из Сан-Паулу подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией, в которой он четыре раза победил, а в других пяти встречах неизменно делил очки со своими оппонентами.

    Одна из этих ничьих пришлась на прошлый игровой день — в гостях с «Брагантино» 2:2. Эта мировая стала для «всемогущих» четвертой за последние пять игр. Еще раз в этот период они выиграли.

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    Отметим, что на своей арене «Коринтианс» выступает не совсем хорошо в этом розыгрыше Серии А, выиграв только трижды при четырех ничьих и таком же количестве поражений.

    «Баия»

    «Баия» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас она идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего лишь на один балл.

    У клуба из города Сальвадор всего лишь одна победа за последние 12 встреч в рамках бразильского первенства. Также в этот период было три ничьи и восемь поражений.

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  • 02/10/2021

    • В своей последней проведенной игре «трехцветные» уступили на выезде «Интернасьоналю» со счетом 0:2, а перед этим они расписали две мировые подряд.

    В текущем розыгрыше Серии А у «Баии» на выезде всего лишь две виктории в 11 проведенных встречах, трижды команда еще играла вничью и шесть раз терпела неудачи.

    В первом круге данного первенства эти клубы сыграли вничью 0:0, а в минувшем сезоне они обменялись домашними викториями — 3:2 и 1:2.

    Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Баия»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Баии» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.42.

    Борющийся за медали первенства «Коринтианс» на своем поле обязан брать три очка с коллективом, который стоит сейчас на вылет. В общем, в данной игре ставим на викторию хозяев.

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    «Коринтианс» — «Баия»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.10.2021. Прогнозы на футбол. «Всемогущие» пополнятся тремя пунктами?
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