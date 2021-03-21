В матче 28 тура итальянской Серии А «Верона» будет принимать «Аталанта» на стадионе «Марк'Антонио Бентегоди». Игра состоится 21 марта в 14:30 по мск. «Верона» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» занимает девятое место с отставанием в 12 очков от зоны еврокубков. «Мастифы» выиграли только один матч из пяти последних.

На выезде им удалось разгромить «Беневенто» 3:0. Предшествовали этому результаты ничьи с «Дженоа» 2:2 и «Ювентусом» 1:1.

В позапрошлом туре «Верона» проиграла «Милану» 0:2, после чего в прошлом поединке уступил на выезде «Сассуоло» (2:3).

Все прогнозы на Серию А

Это были восьмое и девятое поражения команды в сезоне, однако побед у нее все же больше (10).

«Аталанта»

В Серии А «Аталанта» занимает 4 место, но отставание от лидера «Интера» выглядит неотыгрываемым. Впору задуматься лишь о борьбе за 2-3 место.

В минувшем туре Серии А бергамаски переиграли «Специю» (3:1). При этом атака у команды Гасперини в чемпионате цветет, пахнет, и даже благоухает — 63 точных выстрела.

Вместе с тем, клуб на два очка опережает «Наполи», но тот сыграл на один матч меньше, поэтому потенциально он выпадет из зоны Лиги чемпионов.

К грядущему поединку коллектив подходит после вылета из главного еврокубка. Его обидчиком стал «Реал», выигравший с общим счетом 4:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,755.

Успех хозяев поля оценивается в 5,1, тогда как ничья — в 3,96.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,75.