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    Укрепится ли «Норвич» на вершине?

    «Норвич» — «Мидлсбро». Прогноз и ставка (к. 4.00) на футбол, английский Чемпионшип, 30 января 2021 года

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    «Норвич» — «Мидлсбро»: прогноз и ставка
    «Норвич» лидирует в Чемпионшипе
    В субботу, 30 января, в 27-м туре английского первого дивизиона «Норвич» на своей арене сразится с «Мидлсбро». Стартовый свисток будет дан в 15:30 по мск. «Норвич» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Января 2021 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 15:30 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Норвич»

    «Норвич» — единоличный лидер второго по значимости дивизиона Англии. У команды 53 очка после 25 матчей и отрыв от ближайшего противника в шесть пунктов.

    «Канарейки» за последние десять игр Чемпионшипа теряли очки только в двух встречах. Еще в конце прошлого года они проиграли в гостях 0:1 «Уотфорду» и расписали домашнюю мировую 1:1 с КПР.

    После того клуб из города Норидж поочередно обыграл в родных стенах «Барнсли» (1:0) и на выезде «Кардифф» (2:1) в рамках Чемпионшипа, а также одолел «Ковентри» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

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    В прошлом туре коллектив победил дома «Бристоль Сити» (2:0). Однако серия из четырех побед прервалась поражением от «Барнсли» (0:1) на выезде в 4-м раунде Кубке Англии.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» находится на пороге зоны плей-офф с 39 очками (седьмое месте). В последних турах команда показала нестабильные результаты. Победы сменялись поражениями.

    Показатель побед у «Речников» в этом сезоне довольно высок (11). Недавно команда пополнила копилку очками благодаря победам над «Уикомбом» (3:1) и «Ноттингемом» (2:1).

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    • Кроме побед были поражения от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), «Бирмингема» (0:1), «Блэкберна» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:2). Вдобавок, недавно клуб вылетел из Кубка Англии в дуэли с «Брентфордом» (1:2).

    «Красные» имеют девять поражений и шесть ничейных результатов. Команда забила 30 мячей и пропустила 24. В четырех прошлых матчах во всех турнирах она проиграла трижды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет, и обе команды забьют за 4,00.

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