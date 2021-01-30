В субботу, 30 января, в 27-м туре английского первого дивизиона «Норвич» на своей арене сразится с «Мидлсбро». Стартовый свисток будет дан в 15:30 по мск. «Норвич» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» — единоличный лидер второго по значимости дивизиона Англии. У команды 53 очка после 25 матчей и отрыв от ближайшего противника в шесть пунктов.

«Канарейки» за последние десять игр Чемпионшипа теряли очки только в двух встречах. Еще в конце прошлого года они проиграли в гостях 0:1 «Уотфорду» и расписали домашнюю мировую 1:1 с КПР.

После того клуб из города Норидж поочередно обыграл в родных стенах «Барнсли» (1:0) и на выезде «Кардифф» (2:1) в рамках Чемпионшипа, а также одолел «Ковентри» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре коллектив победил дома «Бристоль Сити» (2:0). Однако серия из четырех побед прервалась поражением от «Барнсли» (0:1) на выезде в 4-м раунде Кубке Англии.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» находится на пороге зоны плей-офф с 39 очками (седьмое месте). В последних турах команда показала нестабильные результаты. Победы сменялись поражениями.

Показатель побед у «Речников» в этом сезоне довольно высок (11). Недавно команда пополнила копилку очками благодаря победам над «Уикомбом» (3:1) и «Ноттингемом» (2:1).

Кроме побед были поражения от «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), «Бирмингема» (0:1), «Блэкберна» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:2). Вдобавок, недавно клуб вылетел из Кубка Англии в дуэли с «Брентфордом» (1:2).

«Красные» имеют девять поражений и шесть ничейных результатов. Команда забила 30 мячей и пропустила 24. В четырех прошлых матчах во всех турнирах она проиграла трижды.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет, и обе команды забьют за 4,00.