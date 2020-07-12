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    Сохранит ли «Верона» шансы на еврокубки?

    «Фиорентина» — «Верона». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Верона»
    «Фиорентина» занимает 13 место
    В 32 туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 12 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Верона».

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в пяти матчах после возобновления сезона смогла набрать только пять очков. Таким образом, «Фиалки» лишь раз смогли одержать победу — над «Пармой» (2:1) на выезде.

    В первой игре после длительной паузы «Фиорентина» сыграла вничью с «Брешией» — 1:1, а затем уступила «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (1:3). Успех пришел в позапрошлом туре.

    В предыдущем поединке Серии А флорентийский клуб не выиграл, но и не уступил, разойдясь мировой с «Кальяри» (0:0).

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    В 31 туре «Фиорентина» набрала 35 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место с отрывом в восемь очков от зоны вылета.

    «Верона»

    Футбольный клуб из Вероны отстает от еврокубковых мест на 8 баллов. В турнирной таблице он идет восьмым с 43 очками в копилке.

    Возобновление Серии А желто-синие отметили победой над «Кальяри» с минимальным преимуществом (2:1).

    В других матчах после рестарта чемпионата «Верона» проиграла «Наполи» (0:2), устроила голевую феерию в поединке с «Сассуоло» (3:3). А затем одолела «Парму» (3:2) и потеряла очки во встрече с «Брешией» (0:2).

    В прошлом туре «Мастифы» разошлись миром с «Интером» (2:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 3,90. 0

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    «Фиорентина» — «Верона». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч Серии А 12 июля 2020 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
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