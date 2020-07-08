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    Чья беспроигрышная серия завершится?

    «Болонья» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Серии А 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Сассуоло»
    «Болонья» идет на девятом месте
    В 31 туре чемпионата Италии «Болонья» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль'Ара» 8 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Сассуоло».

    «Болонья»

    «Болонья» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 41 балл.

    «Красно-синие» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    После рестарта сезона коллектив уступил «Ювентусу» со счетом 0:2 дома. Затем «россоблу» переиграли на выезде «Сампдорию» (2:1).

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    В позапрошлом туре клуб разошелся миром с «Кальяри» (1:1). Однако уже в прошлом совершил сенсацию, победив в гостях «Интер» (2:1).

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» после возобновления сезона успел провести пять матчей. Все они получились весьма результативными, и команде удалось набрать восемь очков.

    Сперва «Сассуоло» был разгромлен «Аталантой» (1:4), затем с одинаковым счетом сыграл вничью против «Интера» (3:3) и «Вероны» (3:3).

    После этого клуба одержал две победы кряду — над «Фиорентину» (3:1) и «Лечче» (4:2). Такие результаты продлили его беспроигрышную серию до четырех матчей.

    Набрав 40 очков в 30 матчах, «Сассуоло» располагается на 10-м месте в таблице чемпионата Италии.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,20. 0

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    «Болонья» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Серии А 8 июля 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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