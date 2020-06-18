«Хеккен» — «Мальме». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Швеции 18 июня 2020 года

Во втором туре чемпионата Швеции «Хеккен» будет принимать «Мальме». Игра пройдет на стадионе «Бравида» 18 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Хеккен» — «Мальме».

«Хеккен»

Коллектив, который находится на острове Хисинген, в городе Гетеборг, после первого тура чемпионата Швеции расположился на 8 месте в турнирной таблице с 1 баллом.

В конце февраля и начале марта «Хеккен» успел принять участие в трех поединках Кубка страны. Первый тур данного соревнования закончился для команды Андреаса Альма крупной победой над клубом ГАИС (3:0).

В следующем матче Кубка «осы» на выезде разгромили «Эскилсминне» (4:0). 8 марта «Хеккен» оказался сильнее «Эстерсунда» (2:0).

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Позже в двух товарищеских встречах «Хеккен» разбил «Йенчепинг» (6:1) и «Ютсиктенс» (5:2). В первом туре чемпионата Швеции «осы» разошлись миром с «Фалькенбергом» (1:1).

«Мальме»

Представители одноименного города в Швеции идут пятыми в турнирной таблице чемпионата. В первом туре они заработали 3 очка, а разница забитых и пропущенных голов имеет показатель 2:0.

Еще до приостановки сезона «Мальме» ярко влился в битву за Кубок страны, опозорив на своем поле «Сюрианску» (8:0).

Затем в Лиге Европы команда Йона-Даля Томассона встретилась с «Вольфсбургом» в рамках 1/16 финала. Оба матча небесно-голубые проиграли (1:2; 0:3), вследствие чего с общим счетом 1:5 они вылетели из еврокубков.

Весеннюю кампанию «Мальме» начал с победы над «Карлскроной» в Кубке (2:1), а в третьем туре подопечные Йона-Даля Томассона переиграли «АФК Эскильстуну» (3:0). В стартовом туре чемпионата эта команда взяла верх над «Мьельбю» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Хеккена» в игре второго тура чемпионата Швеции букмекеры дают коэффициент 3.30, ничья оценивается в 3.42, а победа «Мальме» — в 2.25.

Команду Йона-Даля Томассона ожидает непростой поединок против клуба, который до паузы выглядел убедительно. Но все же гости едут в Гетеборг за тремя баллами. Наши прогноз и ставка — «Мальме» победит хотя бы в одном тайме за 1.67. 0