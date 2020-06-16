«АБ Аргир» — «ЭБ/Стреймур». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 16 июня 2020 года

В восьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «АБ Аргир» на своем поле 16 июня сыграет с «ЭБ/Стреймуром». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «ЭБ/Стреймур».

«АБ Аргир»

«АБ Аргир» с двумя набранными очками находится на девятом месте в турнирной таблице, уступая восьмой безопасной строке только по разнице мячей.

Стартовали «Frensurin» в этом сезоне с домашней ничьей с «Викингуром» (0:0), после чего проиграли крупно на выезде «Б-36 Торсхавну» (0:3) и дома «ХБ Торсхавну» (0:5).

В четвертом туре коллектив набрал второй балл в розыгрыше, поделив очки вне родных стен со «Скалой» (1:1). Затем были только поражения: от «КИ Клаксвика» (0:6) дома, «ИФ Фуглафьердура» (2:4) в гостях и «НСИ Рунавика» (0:3) на выезде.

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» с шестью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая на четыре балла зону вылета.

Начал этот чемпионат коллектив из поселка Айи с двух поражений подряд, уступив на выезде «ХБ Торсхавну» (0:1) и в родных стенах «НСИ Рунавику» (0:3).

В третьем туре «черно-белые» заработали первые очки в сезоне, одолев дома «ТБ Творойри» (2:0), после чего проиграли в гостях «КИ Клаксвику» (0:3) и «ИФ Фуглафьердуру» (1:2).

Затем в родных стенах переиграли «Скалу» со счетом 1:0, а в минувшем туре были разгромлены на выезде «Б-36 Торсхавном» (1:4).

В прошлом чемпионате оппоненты обменялись победами (5:1 и 1:2) и раз сыграли вничью (1:1).

Прогноз на «АБ Аргир» — «ЭБ/Стреймур»

Обе команды имеют большие проблемы в атаке, забив пять и три гола соответственно. Вполне возможно, что и в этом матче команды не порадуют результативностью. Наш прогноз: ТМ 3,5. 0