«Викингур» — «Скала». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 мая 2020 года

«Викингур» на своей арене 17 мая примет «Скалу» во втором туре чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало встречи — 17:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «Скала».

«Викингур»

Минувший сезон «Викингур» закончил только на пятой позиции, проиграв четвертой еврокубковой строке только по разнице мячей (+16 против +34).

В 27 поединках прошедшего первенства «черно-голубые» добыли 16 победных результатов, трижды сыграли вничью и в восьми встречах проиграли, соотношение забитых-пропущенных — 51:35.

Стартовая игра текущего сезона закончилась для «викингов» неудачно. Они на выезде не смогли переиграть претендента на вылет «АБ Аргир» (0:0).

Стоит отметить, что это был первый мировой исход для «Викингура» за последние семь встреч первенства.

«Скала»

В прошлогоднем первенстве «Скала» финишировала на шестой строке в турнирной таблице, сильно отстав от пятой позиции, но значительно опередив седьмое место.

В 27 поединках минувшего сезона «оранжево-черные» победили в 12 из них, одну встречу свели вничью и 14 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 38:32.

Все прогнозы на футбол

Первый тур команда провалила, проиграв на своей арене прошлогоднему аутсайдеру чемпионата «ИФ Фуглафьердур» со счетом 1:2, забив свой гол на 83-й минуте уже при 0:2.

Этим фиаско «Скала» прервала 4-матчевую победную серию, которая пришлась на финишные поединки прошлого чемпионата.

В прошлом сезоне «Викингур» выиграл все три игры в чемпионате: 2:1 — дома и 3:2 и 1:0 — на выезде. Обе кубковые встречи коллективы свели вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка

После осечки в первом туре, «викинги» всеми силами теперь будут нацелены на три очка. Наш прогноз и ставка: победа «Викингура» с форой (-1). 0