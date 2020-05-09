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    «Викингур» привезет три очка из Аргира?

    «АБ Аргир» — «Викингур». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года

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    Прогноз на «АБ Аргир» — «Викингур»
    Сельви Ватнхамар
    «АБ Аргир» на своей арене 9 мая примет «Викингур» в первом туре чемпионата Фарерских островов по футболу. Начало встречи — 21:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «Викингур».

    «АБ Аргир»

    «АБ Аргир», основанный еще в 1973 году, никакими достижениями похвастаться не может. Лучшим результатом клуба в элите фарерского футбола является шестое место в 2009 году.

    После возвращения в высший свет в 2018 году, «Frensurin» сперва был девятым, а в прошлом сезоне финишировал на седьмой позиции, но очень много отстав от шестой позиции.

    В 27 поединках прошедшего розыгрыша аргирцы добыли шесть викторий в 27 матчах, трижды сыграли вничью и 18 игр проиграли, разница забитых и пропущенных — 32:66.

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    На своей арене выиграли две игры при двух ничьих и десяти поражениях. Минувший сезон «АБ Аргир» завершил довольно-таки неплохо, обыграв в гостях своих соседей по турнирной таблице, но дома уступил «ХБ Торсхавну» (1:2).

    «Викингур»

    «Викингур» был образован в 2008 года в результате слияния команд «ГИ Гета» и «ЛИФ Лейрвик». С учетом шести чемпионств ГИ, у команды из Норагета числится восемь высших наград фарерского первенства.

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    В последний раз «черно-голубые» брали золотые награды в 2017 году. Минувший сезон они закончили только на пятой позиции, проиграв четвертой строке только по дополнительным показателям.

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  • 05/05/2020

    • В 27 поединках прошедшего первенства «викинги» добыли 16 победных результатов, трижды сыграли вничью и в восьми встречах уступили, разница мячей составила 51:35.

    Выездные поединки минувшего чемпионата были для «Викингура» бескомпромиссными, выиграли девять матчей при пяти поражениях, забить удалось 29, пропустили — 19.

    В прошлом первенстве «Викингур» выиграл обе выездные встречи (3:0 и 3:1), а в Норагете команды сыграли вничью со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    «Викингур», который уже два сезона не может завоевать билет в еврокубки, просто обязан брать три очка с одним из претендентов на вылет. Наш прогноз и ставки: победа «Викингура» с форой (-1). 0

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    «АБ Аргир» — «Викингур». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года. Прогноз на «АБ Аргир» — «Викингур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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