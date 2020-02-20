«Вольфсбург» — «Мальме». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы 20 февраля 2020 года

20 февраля в Вольфсбурге на «Фольксваген Арена» одноименная команда «Вольфсбург» примет «Мальме». Поединок пройдет в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Старт матча намечен на 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Вольфсбург» — «Мальме».

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» начал борьбу в Лиге Европы с группового раунда. В квартете I команда заняла второе место, проиграв первое бельгийскому «Генту».

Вместе с тем, коллективу удалось обойти в турнирной таблице украинскую «Александрию» и французский «Сент-Этьен». Клуб одержал три победы и две ничьи, а единственное поражение ему нанес как раз «Гент».

Все прогнозы на футбол

По итогам 22 туров Бундеслиги «Волки» идут на девятой позиции с 31 баллом в активе. Коллектив не проиграл в предыдущих трех матчах во всех турнирах при двух победах.

«Мальме»

«Мальме» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда. Самое тяжелое испытание ждало шведов во втором этапе отбора, где они перестреляли словенский «Домжале» — 3:2 и 2:2.

Тем удивительно было видеть выступления клуба в групповом этапе. Там коллектив выиграл группу B, опередив датский «Копенгаген», украинское «Динамо» и швейцарский «Лугано».

Это будет лишь второй матч команды в 2020 году после разгрома «Сюрианска» (8:0) в кубке страны. Новый сезон шведского первенства еще не начался.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что в матче будет забито три или более голов за 2,30. 0