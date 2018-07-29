«Барселона» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов

В рамках Международного кубка чемпионов 29 июля встретятся «Барселона» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в городе Пасадина на стадионе «Роуз-Боул». Начало встречи — в 06.05 мск. Прогноз на «Барселона» — «Тоттенхэм».

«Барселона»

«Барселона» начала подготовку к новому сезону после сезона, который можно назвать одновременно и успешным, и не очень успешным для каталонцев. Успешным, потому что каталонцы оформили дубль на внутренней арене, уверенно выиграв чемпионат, а также завоевав Суперкубок. В то же время команда Эрнесто Вальверде прекратила борьбу в Лиге чемпионов гораздо раньше, чем хотелось бы — в четвертьфинале сенсационно уступив «Роме». Да еще и главный враг каталонцев «Реал» взял ЛЧ в третий раз подряд.

В летнее межсезонье клуб покинул легендарный Андрес Иньеста. Кроме того, в Китай вернулся Паулиньо. Каталонцы освежили центр поля, подписав Артура и Малкома. Плюс в оборону был куплен Клеман Лангле.

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Матч против «Тоттенхэма» станет для каталонцев первым на Международном кубке чемпионов. Стоит ожидать, что в Вальверде в этой встрече будет рассчитывать преимущественно на молодежь.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» готовятся к новому сезону после «бронзы» в АПЛ и вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Тоттенхэм» абсолютно не активен на трансферном рынке — команду никто не усилил, однако никто и не покинул. Свежей крови в команде пока нет, к тому же пока отдыхают игроки сборной Англии, представляющие «Тоттенхэм» — их на чемпионате мира было немало.

Международный Кубок чемпионов «Тоттенхэм» начал с матча против «Ромы». Маурисио Почеттино выставил смешанный состав — молодость дополнили опытные игроки, и «шпорам» удалось одержать разгромную победу — 4:1. По дублю оформили Фернандо Льоренте и Лукас Моура. Подобного состава стоит ожидать и в матче против «Барселоны».

Прогноз

Букмекеры в этой встрече отдают небольшое преимущество «Барселоне». Ее победа оценивается коэффициентом 2,44. В то же время на победу «Тоттенхэма» дается коэффициент 2,70, а на ничью — 3,70.

«Тоттенхэм» уже вошел в межсезонье, освоился в США и должен прибавлять от матча к матчу. Хотя и резерву «Барселоны» могут позавидовать многие клубы, «шпоры» вряд ли просто так отдадут победу в этой встрече.

Предлагаем поставить на то, что «Тоттенхэм» не проиграет с коэффициентом 1,55 0