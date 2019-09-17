Экспресс дня 17 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 17 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов.

«Лион» — «Зенит»

Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

Французский клуб стал третьим на внутренней арене в прошлом сезоне, получив прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Лион» добыл две победы при двух ничьих и одном поражении. Подопечные Силвиньо обыграли «Монако» (3:0) и «Анже» (6:0), уступили «Монпелье» (0:1), а также разошлись миром с «Бордо» (1:1) и «Амьеном» (2:2).

«Зенит» уверенно завоевал титул чемпиона РПЛ, оформив отрыв от «Локомотива» и «Краснодара». В новом розыгрыше чемпионата после девяти туров «сине-бело-голубые» набрали 20 очков и снова ведут борьбу за титул.

В прошлом туре питерцы дома разобрались с тульским «Арсеналом» — 3:1. Стоит отметить, что в лазарете находится громкий новичок команды Малком.

«Зенит» неплохо выглядит в РПЛ, но Лига чемпионов — другая вселенная. Питерцев ждет очень сложное испытание во Франции и зацепиться за очки будет крайне сложно.

Ставка: победа «Лиона» за 1.70.

«Интер» — «Славия» Прага

Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

«Интер» перед еврокубковым стартом набрал отличный ход в Серии А. Там команда Антонио Конте одержала три победы и лидирует в турнирной таблице.

В этих матчах «Интер» забил семь голов и пропустил всего один мяч. Были обыграны «Лечче» (4:0), «Кальяри» (2:1) и «Удинезе» (1:0).

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«Славия» играла в квалификации, где чехи сумме двух встреч прошли румынский «ЧФР Клуж» (2:0) и в итоге попали в группу смерти.

На внутренней арене команда после девяти поединков набрала 23 очка и лидирует в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата Чехии «Славия» победила «Словацко» — 3:0.

Чехи будут бороться, но соперник в этот раз слишком силен, да еще и играет в родных стенах.

Ставка: победа «Интера» за 1.55.

«Наполи» — «Ливерпуль»

Футбол. ЛЧ. Групповой этап. 1-й тур

Неаполитанцы в прошлом сезоне не преодолели групповой этап ЛЧ и в итоге сумели дойти до четвертьфинала Лиги Европы.

Новый сезон команда начала весьма ярко. Была обыграна «Фиорентина» — 4:3, а затем состоялось поражение от «Ювентуса» — 3:4. Обе игры получились фееричными. В третьем туре «Наполи» более спокойно удалось разобраться с «Сампдорией» — 2:0.

«Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов. Этим летом команда сохранила своих главных звезд и практически не активничала на трансферном рынке.

Новый сезон дружина Юргена Клоппа начала более чем успешно. После пяти туров в АПЛ «красные», не теряя очков, лидируют в турнирной таблице с отрывом от «Манчестер Сити» в пять пунктов.

Кроме того, в Суперкубке УЕФА «Ливерпуль» в серии пенальти победил «Челси» — 2:2, 5:4. В прошлом туре Премьер-лиги мерсисайдцы одолели дома «Ньюкасл» — 3:1.

«Наполи» будет играть дома — это команда, которая не боится открытой игры и обязательно пойдет вперед. «Ливерпуль» этим воспользуется и в итоге матч должен подарить нам обилие красивых атак и голов.

Ставка: обе команды забьют за 1.55.

Итоговый коэффициент — 4.08. 0