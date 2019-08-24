Экспресс дня на 24 августа. Прогноз и ставки на футбол

24 августа состоятся интересные матчи в рамках российской и английской Премьер-лиги, а также в испанской Примере.

«Ливерпуль» — «Арсенал»

Футбол. АПЛ. 3 тур

«Ливерпуль» отлично начал сезон даже несмотря на поражение в матче Суперкубка Англии от «Ман Сити». Команда Клоппа выиграла Суперкубок УЕФА, а также одержала две победы кряду в АПЛ — 4:1 с «Норвичем» и 1:2 с «Саутгемптоном».

«Арсенал» имеет такое же количество очков, как и «Ливерпуль». За 2 тура в АПЛ подопечные Эмери набрали 6 пунктов благодаря двум победам. В первом туре клуб выиграл у «Ньюкасла» 0:1,а во втором ему удалось взять верх над «Бернли» (2:1).

Обе команды не собираются уступать. Каждый клуб хочет выйти в лидеры турнирной таблицы. Мы ожидаем упорного противостояния и, конечно же, немало голов.

Ставка: обе забьют за 1.53.

«Краснодар» — «Локомотив»

Футбол. РПЛ. 7 тур

На днях «Краснодар» поучил болезненный удар в матче Лиги чемпионов, где он проиграл «Олимпиакосу» 4:0. Перед этим команда выиграла 3 поединка подряд. Она разобралась с «Тамбовом» (0:2), выиграла у «Порту» 2:3 и отпраздновала скромную победу в игре с «Рубином» (1:0).

«Локомотив» Семина одержал 3 победы кряду после поражения от ЦСКА. Клуб выиграл у «Крыльев» со счетом 1:2, затем он достиг успеха в Москве в противостоянии с «Уралом» (4:0), а также «железнодорожники» были сильнее в московском дерби с «Динамо» (1:2).

У «Локо» было больше времени на отдых. «Краснодару» сейчас нелегко, поскольку такое крупное и обидное поражение явно сказалось на психологическом состоянии команды.

Ставка: Х2 за 1.47.

«Реал» Мадрид — «Вальядолид»

Футбол. Примера. 2 тур

В прошлом туре мадридский «Реал» выиграл на выезде у «Сельты» со счетом 1:3. Такой старт очень обнадежил руководство, болельщиков и самого Зинедина Зидана. Тем более если учитывать, что «кельты» очень непростой соперник, особенно у себя дома. Правда, перед этим клуб проиграл «Роме» в товарищеской встрече в рамках серии пенальти.

«Вальядолид» тоже начал с победы. Клуб отправился в гости к «Бетису», где выиграл со счетом 1:2. Это была вторая победа команды за 5 последних встреч. До этого гости уступили «Брешии» в товарищеском поединке со счетом 2:1.

«Галактикос» очень удачно выступают против «пусела». Они выиграли 6 последних домашних встреч, при этом забивая не менее двух голов.

Ставка: победа «Реала» за 1.20.

Итоговый коэффициент — 2.70. 0