1 октября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джермеллом Чарло и Саулем Альваресом во втором среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:00 мск. Чарло — Альварес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джермелл Чарло

Джермелл в последний раз дрался полтора года назад. Тогда он нокаутировал в десятом раунде Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Далее американец должен был драться с Тимом Цзю, но за месяц до поединка сломал руку и выбыл из строя практически на полгода.

Физическая форма перед дебютом на 2 категории выше у Чарло не самая лучшая. По сравнению с «Канело» Джермелл менее габаритный боец. Ярким панчером американца тоже нельзя назвать.

При 35-ти выигранных в карьере поединках лишь в 19-ти Чарло финишировал своих соперников. Причем это было в его родном в дивизионе с оппонентами, уступающими в габаритах Саулю Альваресу.

Сауль Альварес

Альварес подходит к своему очередному поединку после победы единогласным решением судей над Джоном Райдером. Всего в последних пяти боях у «Канело» 4 победы и одно поражение.

Единственный, кому проиграл мексиканец, стал Дмитрий Бивол. Тот бой в рамках полутяжелой весовой категории закончился в пользу россиянина по очкам.

Глядя на 2 последних боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе против Головкина и Райдера, можно сказать, что «Канело» уже прошел свой пик. Зачастую мексиканец не дорабатывает в ряде эпизодов и просто экономит силы.

При этом у него за плечами колоссальный опыт. Альвареса за карьеру одержал 59 побед и в 39-ти боях он выиграл нокаутом. Также у Сауля процент досрочных выигранных поединков явно выше, чем у очередного оппонента в лице Чарло.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом бою отдают предпочтение Саулю Альваресу. На его победу можно поставить за 1.25. На успех Чарло предлагают сделать ставку за 4.15.

Разница в габаритах явно на руку мексиканцу. Плюс ко всему, в отличие от того же Джермелла в последние полтора года Сауль активно дрался, а не пребывал в лазарете.

Альварес будет действовать с позиции силы и заставит Чарло постоянно передвигаться по рингу. Но вряд ли мексиканец станет форсировать события. Он отработает все 12 раундов в спокойном темпе и доведет поединок в свою пользу решением судей. Ставка: победа Сауля Альвареса по очкам за 1.81.