12 марта состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Тимом Цзю и Тони Харрисоном в первом среднем весе. Ориентировочно начало боя в 13:00 мск. Цзю — Харрисон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим Цзю

Тим на данный момент занимает первую строчку в рейтинге WBO. В январе он должен был проводить поединок за титул абсолютного чемпиона мира. Но в связи с травмой Джермелла Чарло вынужден драться с Харрисоном за временный пояс по линии WBO.

Австралийский боксер российского происхождения еще потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В активе Цзю 21 победа, 15 из которых были досрочными.

В активе Тима есть несколько второстепенных титулов, но большинство своих соперников он проходил крайне уверенно.

Проблемы у Цзю возникли разве что в предыдущем поединке против Террелла Гоши. В первом раунде Тим побывал в нокдауне, но далее собрался и выиграл бой единогласным решением.

Тони Харрисон

Тони является довольно опытным боксером с хорошим послужным списком. К примеру, ему удалось в 2018-м одолеть судейским решением нынешнего абсолютного чемпиона Джермелла Чарло.

В реванше американец проиграл нокаутом в 11-м раунде, но все равно сумел дать обладателю всех поясов серьезный бой. Однако вот после поражения от Чарло в форме Харрисона произошел некий спад.

Далее американец провел 2 поединка. Один из них завершился вничью, а другой и вовсе был в формате десяти раундов против не самого именитого соперника Серхио Гарсией, где Тони, несмотря на победу, испытал немало проблем.

В целом, статистика за карьеру у Харрисона довольно хорошая: 29 побед, одна ничья и 3 поражения. Но последние его поединка явно не внушают доверия.

Прогноз и ставка

В данном бою, по мнению букмекеров, фаворитом является Тим Цзю. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.30. На победу Харрисона дают коэффициент 3.65.

Тони ранее показывал хороший уровень, но далее плавно начал сбавлять. Тим, напротив, продолжает прогрессировать и об этом говорит не только его статистика, но и позиция в рейтинге.

В данном поединке Цзю наверняка будет действовать первым номером. Финишировать американца — задача непростая. Но едва ли Харрисон сумеет навязать конкуренцию Тиму. Возможно, Тони выстоит все 12 раундов, но выиграть точно не сумеет. Ставка: победа Тима Цзю по очкам за 2.90.