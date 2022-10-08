8 октября состоится бой в рамках турнира GLORY KICKBOXING между Бадром Хари и Алистаром Оверимом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:00 мск. Хари — Оверим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадр Хари

Хари, как и его предстоящий соперник, является довольно возрастным спортсменом. На данный момент голландскому бойцу марокканского происхождения 37 лет.

Всю свою карьеру он провел в рамках кикбоксинга и надо признать, что у него довольно неплохая статистика в целом. Всего в активе Хари 106 побед и 16 поражений.

Стоит отметить, что Бадр уже дважды дрался с Оверимом по правилам кикбоксинга и сейчас счет в их противостоянии 1:1.

Однако в последнее время Хари побеждает довольно редко. В пяти предыдущих поединках у Бадра 4 поражения и одна ничья.

Алистар Оверим

Алистар Оверим в свои лучшие годы был претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Однако завоевать пояс у него не получилось, так как в 2016 он потерпел поражение нокаутом от Стипе Миочича.

Тем не менее, голландец всегда был в топе лучших тяжеловесов промоушена. К тому же, в его активе есть победы над такими именитыми бойцами, как Фабрисиу Вердум, Марк Хант и Андрей Орловский.

Последние год

ы для голландца в UFC складывались не самым лучшим образом, но все же Оверим доказывал достойное сопротивление всем своим оппонентам.

Из промоушена Даны Уайта Алистар ушел после поражения в прошлом году от Александра Волкова нокаутом во втором раунде.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном поединке считают фаворитом Бадра Хари. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На успех Оверима дают коэффициентом 2.45.

Несмотря на то, что Хари всю карьеру дерется на турнирах по кикбоксингу, его нынешняя форма вызывает много вопросов. 4 поражения в пяти последних боях — этот не тот результат, который внушает доверия перед встречей с таким соперником, как Оверим.

Алистар владеет базой кикбоксинга и опыта ему уж точно не занимать. Несколько лет назад он и вовсе был одним из лучших тяжеловесов в UFC. В предстоящем поединке у звездного голландского бойца ММА есть все шансы на успех. Ставка: победа Алистара Оверима за 2.45.