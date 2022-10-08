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    Чем закончится трилогия экс-звезды UFC Алистара Оверима и кикбоксера Бадра Хари?

    Хари — Оверим. Прогноз (к. 2.45) и ставки на бой, GLORY KICKBOXING, 8 октября 2022 года

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    8 октября состоится бой в рамках турнира GLORY KICKBOXING между Бадром Хари и Алистаром Оверимом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:00 мск. Хари — Оверим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бадр Хари

    Хари, как и его предстоящий соперник, является довольно возрастным спортсменом. На данный момент голландскому бойцу марокканского происхождения 37 лет.

    Всю свою карьеру он провел в рамках кикбоксинга и надо признать, что у него довольно неплохая статистика в целом. Всего в активе Хари 106 побед и 16 поражений.

    Стоит отметить, что Бадр уже дважды дрался с Оверимом по правилам кикбоксинга и сейчас счет в их противостоянии 1:1.

    Однако в последнее время Хари побеждает довольно редко. В пяти предыдущих поединках у Бадра 4 поражения и одна ничья.

    Алистар Оверим

    Алистар Оверим в свои лучшие годы был претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Однако завоевать пояс у него не получилось, так как в 2016 он потерпел поражение нокаутом от Стипе Миочича.

    Тем не менее, голландец всегда был в топе лучших тяжеловесов промоушена. К тому же, в его активе есть победы над такими именитыми бойцами, как Фабрисиу Вердум, Марк Хант и Андрей Орловский.

    Последние год

    ы для голландца в UFC складывались не самым лучшим образом, но все же Оверим доказывал достойное сопротивление всем своим оппонентам.

    Из промоушена Даны Уайта Алистар ушел после поражения в прошлом году от Александра Волкова нокаутом во втором раунде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данном поединке считают фаворитом Бадра Хари. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.52. На успех Оверима дают коэффициентом 2.45.

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    Несмотря на то, что Хари всю карьеру дерется на турнирах по кикбоксингу, его нынешняя форма вызывает много вопросов. 4 поражения в пяти последних боях — этот не тот результат, который внушает доверия перед встречей с таким соперником, как Оверим.

    Алистар владеет базой кикбоксинга и опыта ему уж точно не занимать. Несколько лет назад он и вовсе был одним из лучших тяжеловесов в UFC. В предстоящем поединке у звездного голландского бойца ММА есть все шансы на успех. Ставка: победа Алистара Оверима за 2.45.

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    Хари — Оверим: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Чем закончится трилогия экс-звезды UFC Алистара Оверима и кикбоксера Бадра Хари?
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