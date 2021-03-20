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    Карацев: Я счастлив, что выиграл

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    Россиянин Аслан Карацев дал комментарий после победы в финале юбилейного турнира ATP, который проходил в Дубае.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    «Я счастлив, что выиграл. Был очень напряженный матч, я нервничал. Хочу поздравить Ллойда с финалом, у него хорошая неделя. Финал — всегда особенный матч, он отличается от всех матчей на неделе. И я счастлив, что смог справиться с этим финалом. Никогда не знаешь, когда работа принесет плоды. Хорошую работу проделала моя команда, мой тренер — и вот результат.

    Помогает ли мне быстрое покрытие? В начале турнира мне было сложно, потому что я прилетел из Дохи — там корт намного медленнее. Но да, в целом мне понравилось.

    Какая будет реакция в России? Думаю, моя семья, друзья, все те, кто меня поддерживают — счастливы в этот момент. Это была сложная неделя, несколько трехсетовых матчей. Теперь мне нужно восстанавливаться, впереди турнир в Майами.

    После матча с Рублевым пока не говорили. Матч был очень сложным, он очень сложный соперник, очень быстрый игрок, особенно на таком корте. Он здорово использует скорость, нужно было играть агрессивнее, у меня получилось это сделать», — сказал Карацев в эфире Eurosport.

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