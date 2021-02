Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open

Американкавышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче 1/4 финала 39-летняя Уильямс одержала победу над румынкой Симоной Халеп — 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Серена за это время выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

В полуфинале Уильямс встретится с японкой Наоми Осакой.

Ladies and gentleman, Serena 'Defence' Williams 🙋‍♀️

On her sixth attempt, @serenawilliams holds firm to break Simona Halep and lead 4-3 in the second set.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/c5t6xmLzMG