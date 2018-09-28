Соболенко вышла в четвертый финал в карьере

Белорусская теннисисткавышла в финал турнира в Ухане.

В полуфинальном поединке 20-летняя спортсменка обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Соболенко 9 раз подала навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-поинтов. На счету Барти 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале соревнований в Ухане белоруска, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Для Соболенко это уже четвертый финал в сезоне. Ранее она боролась за титул в Лугано (поражение), Истборне (поражение) и Нью-Хейвене (победа). 0