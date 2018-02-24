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    Тудегешева пожаловалась на неравность трасс

    Сноуборд Сборная России
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    Екатерина Тудегешева
    На фото:Екатерина Тудегешева
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева прокомментировала свое выступление на соревнованиях в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх. Она выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала.

    «Мы с соперницей начали вместе, шли довольно хорошо, быстро. Но я считаю, что красная трасса все же быстрее. К сожалению, мы не можем менять трассу, и у меня нет шанса по ней проехать. На пологой части она уходила быстрее, я старалась ее догнать, но, к сожалению, не получилось. Все, что я могла, сделала.

    Формат с одним заездом меня не очень устраивает. Кто едет по красной — выигрывает, это видно даже невооруженным глазом. Трассы неравные. Финиш на красной будет еще быстрее. Надо было лучше ехать в квалификации, тогда у меня был бы выбор. Я конечно, очень расстроилась.

    Организация хорошая! Склон жесткий, держится хорошо. Всем комфортно. Трассы нам отгораживали, мы тренировались индивидуально. Праздник спорта удался, но жаль, что я показала не самый лучший результат. Хотелось большего для более стабильной ситуации.

    Будущее? С этим пока сложно. Сезон я закончу, а там будет видно», — приводит слова Тудегешевой «Чемпионат».

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