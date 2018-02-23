Медведева ни о чем не жалеет

Медведева уступила соотечественнице Алине Загитовой по сумме двух программ 1,31 балла.
После проката Медведева заплакала.
Фотогалерея произвольной программы
«Я ощутила все эмоции, которые у меня только были. Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду. Я ни о чем не сожалению, я сделала все, что могла», — передает слова Медведевой «Р-Спорт».
«Я много о чем думала, никогда не озвучиваю это, но перед этой Олимпиадой я решила, что хочу завершить ее без сожаления. Я не буду смотреть назад, у меня впереди огромная спортивная карьера. Я буду смотреть только вперед», — добавила 18-летняя фигуристка.
Tears of joy from MEDVEDEVA pic.twitter.com/pQejY6nXzl— Ashish TV (@Ashish__TV) 23 февраля 2018 г.