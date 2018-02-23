Медведева ни о чем не жалеет

Российская фигуристка, завоевавшая серебро Олимпиады в Корее, заявила, что сделала в произвольной программе все, что могла.

Медведева уступила соотечественнице Алине Загитовой по сумме двух программ 1,31 балла.

После проката Медведева заплакала.

Фотогалерея произвольной программы

«Я ощутила все эмоции, которые у меня только были. Я столько работала для того, чтобы быть здесь, я оставила всю себя на льду. Я ни о чем не сожалению, я сделала все, что могла», — передает слова Медведевой «Р-Спорт».

«Я много о чем думала, никогда не озвучиваю это, но перед этой Олимпиадой я решила, что хочу завершить ее без сожаления. Я не буду смотреть назад, у меня впереди огромная спортивная карьера. Я буду смотреть только вперед», — добавила 18-летняя фигуристка.