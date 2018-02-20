Брызгалова: Саша не мог употребить мельдоний случайно, по ошибке

Керлингистка, выступающая в сборной России с мужем Александром Крушельницким, заявила, что на Олимпийские игры-2018 спортсмены не привезли с собой никаких медикаментов.

Ранее стало известно, что проба керлингиста, завоевавшего бронзу на Олимпиаде-2018 в миксте, дала положительный результат на мельдоний.

«22-го числа была чистая проба. Соответственно, откуда он мог взяться? Непонятно. Ну, варианты разные есть.

Но мы абсолютно точно знаем, что мы не могли употребить мельдоний там случайно, по ошибке или еще что-то. Элементарно потому что у нас даже нет с собой никакой аптечки и вообще никаких таблеток. То есть встать, болит голова, и перепутал, и что-то съел – такого быть просто не может.

У нас есть доктор. И если у нас есть какие-то проблемы там со здоровьем, мы себя плохо чувствуем, мы идем к доктору, говорим о своей проблеме.

Соответственно, он дает какую-то, ну, таблетку или что-то еще. То есть этот вариант сразу отбрасывается, что мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, и следим за бутылками и так далее.

У нет таких запредельных физических нагрузок, чтобы нам требовать что-то дополнительно употреблять чтобы восстанавливаться и так далее. У нас было там одна-две игры в день и все остальное время мы отдыхали, восстанавливали силы.

И сказать, что мы прямо истощили свой организм физическими нагрузками, такого нет. В керлинге этого не может быть, мне кажется.

Его пропивают курсом для достижения какого-то там эффекта, то есть от разового употребления "Милдроната" никакого эффекта, насколько мы знаем, нет вообще», – сказала Брызгалова в интервью Первому каналу.