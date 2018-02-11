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    Медведева выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018

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    Евгения Медведева
    На фото:Евгения Медведева
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    Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в командном турнире на Играх-2018.

    Медведева получила 81,06 балла, обновив мировой рекорд. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

    Второй стала итальянка Каролина Костнер – 75,10 балла, на третьем месте – канадка Кейтлин Осмонд (71,38).

    Россияне — третьи в командном турнире на ОИ после короткого танца

    После короткой проагрммы у одиночниц в активе российской команды стало 31 очко и второе место. Первыми идут канадцы (35 баллов), третьими — американцы (29).

    1. Евгения Медведева (Россия) — 81,06 (мировой рекорд)
    2. Каролина Костнер (Италия) 75,10
    3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 71,38
    4. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,95
    5. Бради Теннелл (США) — 68,94
    6. Дабин Чхои (Южная Корея) — 65,73
    7. Ли Сян Нин (Китай) — 58,62
    8. Николь Шотт (Германия) — 55,32
    9. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 46,62
    10. Эйми Бьюкенен (Израиль) — 46,30

    Положение после 4 видов из 8:

    1. Канада – 35
    2. Россия – 31
    3. США – 29
    4. Япония – 26
    5. Италия – 26
    6. Китай – 18
    7. Германия – 16
    8. Израиль – 13
    9. Франция – 13
    10. Южная Корея – 13

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