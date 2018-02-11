Медведева выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018

Медведева получила 81,06 балла, обновив мировой рекорд. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.
Второй стала итальянка Каролина Костнер – 75,10 балла, на третьем месте – канадка Кейтлин Осмонд (71,38).
Россияне — третьи в командном турнире на ОИ после короткого танца
После короткой проагрммы у одиночниц в активе российской команды стало 31 очко и второе место. Первыми идут канадцы (35 баллов), третьими — американцы (29).
1. Евгения Медведева (Россия) — 81,06 (мировой рекорд)
2. Каролина Костнер (Италия) 75,10
3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 71,38
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,95
5. Бради Теннелл (США) — 68,94
6. Дабин Чхои (Южная Корея) — 65,73
7. Ли Сян Нин (Китай) — 58,62
8. Николь Шотт (Германия) — 55,32
9. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 46,62
10. Эйми Бьюкенен (Израиль) — 46,30
Положение после 4 видов из 8:
1. Канада – 35
2. Россия – 31
3. США – 29
4. Япония – 26
5. Италия – 26
6. Китай – 18
7. Германия – 16
8. Израиль – 13
9. Франция – 13
10. Южная Корея – 13