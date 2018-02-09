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    Недопущенные к Олимпиаде россияне отозвали иски из суда

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    Российские спортсмены, которые не были допущены до Олимпиады в Пхенчхане, отозвали свои иски из швейцарского суда.

    Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

    «Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись», — говорится в тексте заявление суда Лозанны.

    Заседание должно было состояться через два часа после церемонии открытия Игр.

    32 российских спортсмена подавали иски в суд Лозанны с требованием обязать МОК разрешить им участие в Олимпиаде-2018. Ранее иски этих спортсменов отклонило выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане. Также CAS не удовлетворил иски тринадцати спортсменов и двух тренеров.

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