Недопущенные к Олимпиаде россияне отозвали иски из суда

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».
«Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись», — говорится в тексте заявление суда Лозанны.
Заседание должно было состояться через два часа после церемонии открытия Игр.
32 российских спортсмена подавали иски в суд Лозанны с требованием обязать МОК разрешить им участие в Олимпиаде-2018. Ранее иски этих спортсменов отклонило выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане. Также CAS не удовлетворил иски тринадцати спортсменов и двух тренеров.