Адрианов: Болельщики с российскими флагами показали, что мы не одни

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Российский бобслеистрассказал, что поддержка болельщиков с трибун Олимпийского стадиона в Пхёнчхане, где прошла церемония открытия Игр-2018, подняла настроение команде олимпийских атлетов из России.

В параде спортсменов приняли участие около 80 представителей команды, которые шли под олимпийским флагом в нейтральной форме.

«Сама церемония открытия Олимпиады мне очень понравилась, она получилась красочной и интересной.

Что касается нашего участия в ней, то поначалу у меня совершенно не было настроения, все-таки выходить под другим флагом было не очень комфортно.

Но когда мы увидели болельщиков с флагами нашей страны на трибунах, то настроение сразу улучшилось. Мы поняли, что мы не одни», — отметил спортсмен в интервью ТАСС.

Напомним, ранее МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) по итогам расследования допингового скандала.

168 российским спортсменам, которые соответствовали 17 критериям МОК, были выданы приглашения на Игры в Пхенчхане. Россияне выступают на соревнованиях в статусе «олимпийский атлет из России».