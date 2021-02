В ночь на 8 февраля состоялся 55-й в истории Супербоул — финальный матч сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

В главном матче сезона «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграла «Канзас-Сити Чифс» со счетом 31:9.

До этого «Канзас-Сити» дважды выигрывал Супербоул — в 1969-м и в прошлом 2020-м, и один раз уступал в финале (1967 год). «Тампа-Бэй» побеждала в Супербоуле только однажды — в 2003-м.

2021. When you can work from home and win the #SuperBowl... pic.twitter.com/mSyFuPBmGT