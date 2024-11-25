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    Бучневич высказался о проблемах «Сент-Луиса»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сент-Луис Блюз
    Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал о текущих проблемах команды.

    Павел Бучневич
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    Павел Бучневич

    «Блюзмены» в текущей регулярке забросили 53 шайбы в 22 играх и занимают 30-е место по среднему числу голов за игру (2,36).

    «Мы забиваем по два гола за игру. Так не выиграть. Наши вратари должны отражать по 50 бросков за игру, это невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем. Нужно разобраться с игрой в атаке, это наша самая большая проблема.

    С одним или двумя голами за игру побеждать невозможно. Просто невозможно», — цитирует Бучневича пресс-служба НХЛ.

    Бучневич набрал 13 (5+8) очков в 22 играх.

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