НХЛ. «Миннесота» уступила «Чикаго», «Анахайм» победил «Коламбус», «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Чикаго» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 28 (9+19) очков.

«Миннесота» с 23 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 13 очков.

НХЛ «Чикаго» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Дикинсон — 2, 16:44 — 1:0. Болди — 9 (Капризов, Зуккарелло), 55:29 — 1:1. Курашев — 3 (Джонс), 61:50 — 2:1Вратари: Мразек — ГуставссонШтраф: 6 — 6Броски: 22 (7+9+4+2) — 33 (5+9+19+0)

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 0:1

Единственную шайбу на 17-й минуте первого периода забросил нападающий Нико Штурм.

«Сан-Хосе» с 12 очками занимает 15-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 22 очка.

НХЛ «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Штурм — 3 (Грундстрем, Тран), 16:21 — 0:1Вратари: Аллен (55:53 — 56:28, 57:35) — БлэквудШтраф: 6 — 4Броски: 44 (10+15+19) — 27 (12+10+5)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Анахайм» — «Коламбус» — 4:2

Российский нападающий «Блю Джэкетс Кирилл Марченко забросидл одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Форвард Егор Чинахов отметился одним голом.

"Анахайм" прервал неудачную серию и с 12 очками занимает 14-е место в Западной конференции. "Коламбус" идет на 14-й строчке в Восточной конференции.