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    НХЛ. «Миннесота» уступила «Чикаго», «Анахайм» победил «Коламбус», «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд Чикаго Блэкхоукс Нью-Джерси Дэвилз Сан-Хосе Шаркс Анахайм Дакс Коламбус Блю Джекетс
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    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Чикаго» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

    Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 28 (9+19) очков.

    «Миннесота» с 23 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 13 очков.

    НХЛ
    «Чикаго» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Дикинсон — 2, 16:44 — 1:0. Болди — 9 (Капризов, Зуккарелло), 55:29 — 1:1. Курашев — 3 (Джонс), 61:50 — 2:1Вратари: Мразек — ГуставссонШтраф: 6 — 6Броски: 22 (7+9+4+2) — 33 (5+9+19+0)

    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 0:1

    Единственную шайбу на 17-й минуте первого периода забросил нападающий Нико Штурм.

    «Сан-Хосе» с 12 очками занимает 15-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции — 22 очка.

    НХЛ
    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Штурм — 3 (Грундстрем, Тран), 16:21 — 0:1Вратари: Аллен (55:53 — 56:28, 57:35) — БлэквудШтраф: 6 — 4Броски: 44 (10+15+19) — 27 (12+10+5)

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Анахайм» — «Коламбус» — 4:2

    Российский нападающий «Блю Джэкетс Кирилл Марченко забросидл одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

    Форвард Егор Чинахов отметился одним голом.

    "Анахайм" прервал неудачную серию и с 12 очками занимает 14-е место в Западной конференции. "Коламбус" идет на 14-й строчке в Восточной конференции.

    НХЛ
    «Анахайм» — «Коламбус» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Лисон — 1 (Готье, Джонстон), 3:13 — 1:0. Чинахов — 4 (бол., Веренски, Марченко), 16:16 — 1:1. Лакомб — 1 (Гудас, Терри), 24:22 — 2:1. Карлссон — 5 (Дюмулин, Строум), 50:20 — 3:1. Марченко — 6, 56:57 — 3:2. Лундестрем — 2 (п.в., Ватрано, Макгинн), 58:20 — 4:2Вратари: Гибсон — Тарасов (57:47 — 58:20, 58:31 — 59:00, 59:09)Штраф: 4 — 4Броски: 29 (9+7+13) — 41 (13+11+17)
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