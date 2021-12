Морис прокомментировал свою отставку

Экс-тренер «Виннипег Джетс»объяснил решение покинуть пост главного тренера команды, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

«Это хорошая команда, я хороший тренер, но иногда команде необходим новый голос. Игроки не отказывались от меня, но им нужен другой голос. Это правильное время для такого решения, и я знаю это. Это на сто процентов моё решение. Я люблю этих парней. Люблю это место. Но я понимаю, что пришло время принять такое решение. Это хорошо для клуба и хорошо для меня», — сказал Морис.

Emotional Paul Maurice: this is a good team, I'm a good coach...but sometimes you can only push so far. Sometimes a team needs a new voice. They haven't quit on me, but need a different voice. It's the right time for it, and I know that.