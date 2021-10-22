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    «Ак Барс» прервал шестиматчевую серию побед «Авангарда»

    «Ак Барс» — «Авангард»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Ак Барс Авангард Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

    У победителей шайбы забросили Кирилл Петров (5 минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40).

    В составе гостей отличились Петер Цегларик (9) и Владимир Жарков (40).

    Таким образом, казанцы прервали шестиматчевую серию побед «ятребов».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Петров — 5 (Рукавишников), 4:13 — 1:0. Цегларик — 9 (бол., Телегин), 8:54 — 1:1. Воронков — 3 (Лямкин, Уил), 21:57 — 2:1. Сафонов — 3 (мен.), 39:04 — 3:1. Жарков — 2 (Грицюк), 39:58 — 3:2Вратари: Бобков — Грубец (58:40)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (12+5+7) — 14 (6+5+3)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает четвертое место (30 очков), а «Авангард» — шестое (24 очка).

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