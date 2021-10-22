«Ак Барс» — «Авангард»: счет матча 3:2, обзор голов

Хоккеисты «Ак Барса» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
У победителей шайбы забросили Кирилл Петров (5 минута), Дмитрий Воронков (22) и Илья Сафонов (40).
В составе гостей отличились Петер Цегларик (9) и Владимир Жарков (40).
Таким образом, казанцы прервали шестиматчевую серию побед «ятребов».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Петров — 5 (Рукавишников), 4:13 — 1:0. Цегларик — 9 (бол., Телегин), 8:54 — 1:1. Воронков — 3 (Лямкин, Уил), 21:57 — 2:1. Сафонов — 3 (мен.), 39:04 — 3:1. Жарков — 2 (Грицюк), 39:58 — 3:2Вратари: Бобков — Грубец (58:40)Штраф: 4 — 2Броски: 24 (12+5+7) — 14 (6+5+3)
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает четвертое место (30 очков), а «Авангард» — шестое (24 очка).