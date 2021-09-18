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    «Айлендерс» подписали контракт с 44-летним Харой

    Хоккей Нью-Йорк Айлендерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    «Нью-Йорк Айлендерс» объявили о подписании контракта сроком на один год с защитником Здено Харой.

    Здено Хара
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    Здено Хара

    Напомним, Хара дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/98 в составе «Айлендерс». Он играл за клуб до 2001 года.

    В минувшем сезоне 44-летний словак играл за «Вашингтон», а до этого 14 лет провел в составе «Бостона».

    В регулярном чемпионате-2020/21 Хара провел 55 игр и набрал 10 (2+8) баллов. В плей-офф он сыграл 5 матчей, не набрав очков.

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