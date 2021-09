«Айлендерс» подписали контракт с 44-летним Харой

Напомним, Хара дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/98 в составе «Айлендерс». Он играл за клуб до 2001 года.

В минувшем сезоне 44-летний словак играл за «Вашингтон», а до этого 14 лет провел в составе «Бостона».

В регулярном чемпионате-2020/21 Хара провел 55 игр и набрал 10 (2+8) баллов. В плей-офф он сыграл 5 матчей, не набрав очков.

#Isles Transaction: The team has agreed to terms with defenseman Zdeno Chara on a one-year contract.https://t.co/RrJtVWH8RQ